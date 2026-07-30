Существует угроза массированного удара: Россия подняла в воздух Ту-95МС

Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В связи с этим над Украиной нависла угроза массированной атаки с применением ракет.

Вражеские самолеты направляются к пусковым рубежам. Об этом сообщают мониторинговые группы.

Что известно об угрозе ракетного удара?

Вечером появилась информация от мониторинговых каналов о взлете нескольких бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Украинка". Сообщалось, что на пусковых рубежах они будут примерно в 01:00, соответственно ракеты ожидаются в 02:00.

Также мониторы сообщали, что в течение суток оккупанты запланировали передислокацию 8 самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока в направлении Западного региона. Речь идет о переброске самолетов с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья". Именно оттуда российские Ту-95МС очень часто взлетают для запусков ракет по Украине.

Примерно в 00:45 мониторинговые каналы сообщили о взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". По предварительным данным, их количество на данный момент составляет от 4 единиц. В случае боевого вылета возможны пуски в промежутке с 01:30 до 04:00.

С момента последней атаки прошло 23 дня, поэтому враг уже успел пополнить запас как баллистических, так и крылатых ракет.

Предположительно, оккупанты могут применить от 60 до 80 ракет.

Вероятность удара именно по Киеву остается высокой.

Напомним, что еще 24 июля президент Зеленский предупредил украинцев , что Россия полностью готова к новой массированной комбинированной атаке.