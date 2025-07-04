Десятки "Шахедов" сбили дроны-перехватчики, – Игнат об отражении массированной атаки

Ночью 4 июля оккупанты запустили по Украине 550 воздушных целей –дронов и ракет. В Воздушных силах говорят, что этот обстрел установил новый антирекорд.

В эфире телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что противник использовал 330 "Шахедов". Это наибольшее количество ударных дронов за одну атаку с начала войны, передает 24 Канал.

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Как сбивали вражеские дроны

Во время отражения массированной атаки 4 июля привлекалась авиация, зенитно-ракетные войска, средства ПВО и РЭБ, мобильные огневые группы.

Сегодня стоит отметить работу операторов БПЛА-перехватчиков. Десятки дронов были уничтожены именно этим инновационным способом сбивания,

– заявил Игнат.

Военный уточнил, что на самом деле этот способ сбивания не очень инновационный, потому что уже давно перехватывают вражеские цели дроны-разведчики. По "Шахедам" они работают довольно таки эффективно. Подразделения, оснащены дронами-перехватчиками, создают во всех Силах обороны. Происходит наращивание дроновой составляющей нашей ПВО.

Комментируя последствия очередного обстрела, Владимир Зеленский тоже вспомнил за работу дронов-перехватчиков.

"Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов", – подчеркнул президент.

Напомним, что во время визита в Данию глава государства рассказал, что Украина планирует изготовить сотни тысяч беспилотников, в частности дроны-перехватчики, которые доказали свою эффективность. Подписанный меморандум с американской компанией Swift Beat, LLC позволит масштабировать производство БПЛА.