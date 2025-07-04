В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що противник використав 330 "Шахедів". Це найбільша кількість ударних дронів за одну атаку з початку війни, передає 24 Канал.

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Як збивали ворожі дрони

Під час відбиття масованої атаки 4 липня залучалася авіація, зенітно-ракетні війська, засоби ППО і РЕБ, мобільні вогневі групи.

Сьогодні варто відзначити роботу операторів БпЛА-перехоплювачів. Десятки дронів були знищені саме цим інноваційним способом збиття,

– заявив Ігнат.

Військовий уточнив, що насправді цей спосіб збиття не дуже інноваційний, бо вже давно перехоплюють ворожі цілі дрони-розвідники. По "Шахедах" вони працюють доволі таки ефективно. Підрозділи, оснащені дронами-перехоплювачами, створюють в усіх Силах оборони. Відбувається нарощування дронової складової нашої ППО.

Коментуючи наслідки чергового обстрілу, Володимир Зеленський теж згадав за роботу дронів-перехоплювачів.

"Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст", – наголосив президент.

Нагадаємо, що під час візиту до Данії глава держави розповів, що Україна планує виготовити сотні тисяч безпілотників, зокрема дрони-перехоплювачі, які довели свою ефективність. Підписаний меморандум з американською компанією Swift Beat, LLC дозволить масштабувати виробництво БпЛА.