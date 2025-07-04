Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка, мера Києва.
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Пошкоджені автівки швидкої допомоги
Російські окупанти вночі 4 липня атакувала Київ. Відомо, що внаслідок ворожих дій є постраждалі.
До потерпілих киян прибували автівки швидкої допомоги, які були також пошкоджені внаслідок атаки противника.
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва,
– повідомив Кличко.
За його словами, серед медиків, за інформацією станом на о пів на 9 годину ранку, поранених немає.
Пошкоджено автомобілі швидкої допомоги в Києві внаслідок атаки / Фото з телеграму Віталія Кличка
Додамо, що постраждали не тільки карети швидкої у Києві, а також і пожежно-рятувальна частина, яка одна з тих, хто найбільше працює над ліквідацією надзвичайних ситуацій в столиці. На щастя, особовий склад не постраждав. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.
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До слова, у ніч проти 4 липня російські загарбники атакували 550 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару противника був Київ.
В Повітряних силах повідомили, що станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною було знешкоджено 478 засобів повітряного нападу ворога.