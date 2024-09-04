Били по гражданским во Львове, Кривом Роге, Киеве и других городах: все об атаке россиян 4 сентября

В ночь на 4 сентября оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Российские захватчики прибегли к привычной тактике, нанося удары дронами-камикадзе и ракетами.

Под вражеским ударом оказывался ряд городов и, к сожалению, есть разрушения, пострадавшие гражданские и погибшие. Все, что известно о террористической атаке врага 4 сентября – передает 24 Канал.

Важно Во Львове из-за удара повредило жилые дома, есть раненые и жертвы: что известно об атаке на город

Россия нанесла комбинированный удар

Враг в очередной раз прибегнул к своей привычной тактике – комбинированного удара. Так, поздно вечером 3 сентября, в 22:46, Воздушные силы сообщили, что враг запустил ударные дроны-камикадзе. Под угрозой сначала оказалась Сумщина, однако тревога распространилась и на другие области.

В 01:52 4 сентября Воздушные силы сообщили, что с аэродрома "Оленья" взлетели 5 бортов Ту-95МС и держали курс в район пусковых рубежей. К тому же, существовала угроза применения врагом баллистического вооружения.

В 4:42 подтвердилась информация о пусках ракет – первая группа пересекла воздушное пространство Украины в Черниговской области.

Более того, оккупанты решили использовать весь арсенал, поэтому в 05:38 стало известно о взлете МиГ-31К, а впоследствии – и о пуске "Кинжалов". За 10 минут, 05:48 российские захватчики также подняли 2 борта Ту-22М3 и осуществили пуски ракет Х-22.

Ракетами различных типов и дронами-камикадзе враг массированно атаковал различные города Украины. К сожалению, известно о разрушениях и пострадавших.

Во Львове десятки пострадавших и серьезные разрушения

Россия 4 сентября прицельно били по Львову. Враг атаковал город ракетами и дронами-камикадзе, нанеся удары по гражданской инфраструктуре.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, в результате вражеской атаки есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также значительные повреждения зафиксировали в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.

Кроме того, повреждены 2 учебных заведения – начальную школу "Арника" и лицей №17.

Жуткие последствия атаки на Львов – больше в галерее

К сожалению, во Львове есть жертвы и пострадавшие. По состоянию на 09:00 4 сентября известно о 7 погибших, среди которых – трое детей. По меньшей мере 38 человек – пострадали в результате атаки.

Из-за вражеской атаки во Львове на некоторое время перекрыли для проезда несколько улиц. Так, будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.

Продолжаются разборы завалов, если говорить о самих объектах, то это более 50 объектов поражены по городу Львову. Это историческое наследие, сердце нашего города. Две школы сегодня однозначно не работают сегодня, два медицинских учреждения подверглись поражениям, я молчу о количестве окон, которые повылетали. Отселять людей будем из шести домов как только спасатели дадут добро. Беда. Очень много поражений,

– рассказал Садовый о последствиях атаки.

Оккупанты били по центру Кривого Рога

Российские захватчики нанесли ракетные удары и по Кривому Рогу. Так, Воздушные силы предупреждали о 2 крылатых ракетах в направлении города. Около 06:20 в городе раздались мощные взрывы.

Александр Вилкул сообщил, что оккупанты цинично атаковали гражданскую инфраструктуру в центре города. Взрывной волной повреждено более 10 многоэтажек.

К сожалению, в Кривом Роге есть пострадавшие. По состоянию на 08:00 известно о 5 пострадавших, но их состояние не тяжелое. Так, в результате атаки пострадали женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка.

Ребенок в больнице. Остальные будут оправляться дома,

– сообщили в ОВА.

Сейчас в Кривом Роге открыли штаб помощи людям, где будут принимать заявления на материальную помощь и выдавать стройматериалы. Из-за утренней атаки в городе есть изменения в движении общественного транспорта. В частности, временно прекращено движение на участке от улицы Святогеоргиевская до площади Домностроителей.

Вагоны маршрутов №2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный – площадь Домностроителей,

– сообщил Вилкул.

Последствия атаки в Кривом Роге – больше в галерее

Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены 4 учебных заведения, автомобили, аптека и магазины. Под ударом оказалось и здание отеля, где серьезные разрушения – здание с 3 по 1 этажи разрушено.

Россияне комбинированно атаковали Киев

Российские захватчики нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Так, враг запускал в направлении столицы "Шахеды" и ракеты.

Как сообщили в Киевской ОВА, в области работали силы ПВО и есть сбитые цели.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. О пострадавших информация не поступала.

Последствия атаки в других городах Украины

На рассвете раздавались взрывы в Ровно и Луцке. Пока местные власти не сообщали о последствиях вражеской атаки.

Также враг атаковал и Сумскую область. Ночью оккупанты атаковали область дронами-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, поздно вечером 3 сентября Россия нанесла авиаудар по зданию университета в Сумах.