В Киеве погиб человек, по Чернигову били ракетами: какие последствия массированной атаки 5 января

Российская армия применила различные виды средств воздушного нападения против Украины ночью и утром 5 января. Первую информацию о последствиях публикуют военные администрации пострадавших регионов.

Это, в частности, Киев и Киевская область, Чернигов и другие. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки В небе летают "Шахеды", возможен ракетный обстрел: где сейчас тревога в Украине

Какие последствия массированной атаки на Украину 5 января?

04:30, 05 января Киевская область. ОВА пишет о массированной атаке на гражданскую и критическую инфраструктуру. В Фастовском районе погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Всего в районе повреждены 7 частных и 1 многоэтажный жилые дома, гаражи, 2 автомобиля, производственные и складские помещения. Обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры на резервном питании, то есть город с теплом и водой. 03:45, 05 января Киев. Власти информируют о пожаре в Оболонском районе. Горело частное медицинское учреждение, в здании проводят эвакуацию людей. В результате атаки одна женщина пострадала, ей оказали помощь на месте. Также уже известно, что погиб один человек, как информирует КГВА. 03:15, 05 января Чернигов. МВА информирует, что враг атаковал город баллистическими ракетами и БпЛА. Пострадало, в частности, одно из предприятий, также возникли пожары в одном из гаражных кооперативов и в частном доме в прилегающей общине.

Обратите внимание! Самое важное о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, также о взрывах и их последствиях можно прочитать в телеграм-канале 24 Канала.