В Киеве погиб человек, по Чернигову били ракетами: какие последствия массированной атаки 5 января
Российская армия применила различные виды средств воздушного нападения против Украины ночью и утром 5 января. Первую информацию о последствиях публикуют военные администрации пострадавших регионов.
Это, в частности, Киев и Киевская область, Чернигов и другие. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Какие последствия массированной атаки на Украину 5 января?
Киевская область. ОВА пишет о массированной атаке на гражданскую и критическую инфраструктуру. В Фастовском районе погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Всего в районе повреждены 7 частных и 1 многоэтажный жилые дома, гаражи, 2 автомобиля, производственные и складские помещения. Обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры на резервном питании, то есть город с теплом и водой. Киев. Власти информируют о пожаре в Оболонском районе. Горело частное медицинское учреждение, в здании проводят эвакуацию людей. В результате атаки одна женщина пострадала, ей оказали помощь на месте. Также уже известно, что погиб один человек, как информирует КГВА. Чернигов. МВА информирует, что враг атаковал город баллистическими ракетами и БпЛА. Пострадало, в частности, одно из предприятий, также возникли пожары в одном из гаражных кооперативов и в частном доме в прилегающей общине.
