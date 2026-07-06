"Укрзализныця" ограничивает движение поездов после атаки России: где именно

Пассажирам следует быть готовыми к возможным задержкам поездов на территории Киевской области. В связи с дополнительными мерами безопасности некоторые рейсы могут прибывать с опозданием.

На некоторых участках железной дороги в Киевской области ГСЧС временно ограничила движение поездов. Такое решение было принято из соображений безопасности. Поэтому "Укрзализныця" задействует резервные объездные маршруты

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Какие рейсы задерживаются?

Введенные меры непосредственно повлияют на расписание нескольких пассажирских рейсов. В частности, задержки ожидаются для следующих поездов:

№93 Харьков – Холм;

№134 Каменец-Подольский – Киев;

№94 Холм – Харьков;

№43 Днепр – Ивано-Франковск;

№104 Львов – Лозовая.

Железнодорожники уверяют, что все ключевые остановки на этих маршрутах будут сохранены, а актуальное состояние движения поездов можно отслеживать в режиме реального времени на специализированном сервисе uz-vezemo.

Также из-за введенных ограничений затруднено пригородное сообщение в Фастовском направлении.

Совместно с областной военной администрацией компания организует автобусы для обеспечения "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом.

Каковы последствия массированной атаки на Киев и область?

Ночью Киев и область подверглись массированной атаке. В столице разрушено несколько многоэтажных домов. Власти сообщают как минимум о 7 погибших и 24 раненых. Число пострадавших может возрасти, ведь разбор завалов продолжается.

В Киевской области повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. В Бучанском районе погиб один человек, еще 10 получили ранения.