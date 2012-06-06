Били дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все последствия массированной атаки 6 июня

Российская армия осуществила одну из самых массированных воздушных атак на Украину ночью 6 июня. Враг запустил ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" и других типов, бил баллистикой по разным городам, а затем применил и крылатые ракеты.

24 Канал собрал всю информацию об известных последствиях массированной воздушной атаки врага. Местные власти утром уже поделилась некоторой информацией в разных областях.

Хронология атаки Россия атакует ракетами и баллистикой, "Шахеды" движутся на Запад: где сейчас воздушная тревога

Что известно о последствиях массированного обстрела 6 июня

06:00, 06 июня Тернополь Наблюдается задымление. Центр контроля и профилактики болезней проводит замеры воздуха в городе. Власти просят пока не выходить из дома без крайней необходимости. 05:58, 06 июня Луцк Много выбитых окон в частных домах, учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение. На эту минуту – 5 пострадавших. 05:45, 06 июня Киев 16 человек пострадали, 10 госпитализировали, пишет городской голова Киеве Виталий Кличко. 05:40, 06 июня Метро в Киеве Повреждены пути и кабели на перегоне между станциями Дарница – Левобережная красной линии. Поезда будут двигаться только между станциями Академгородок – Арсенальная, наземная часть станций Днепр – Лесная временно закрыты на вход и выход. Ориентировочный срок ремонта – сутки. 05:30, 06 июня Тернопольская область "Сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на нашу область. Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", – ОВА. 05:20, 06 июня Тернополь Есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Работают соответствующие службы. Горожанам советуют плотно закрыть окна. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды снижено из-за этого. Продолжаются восстановительные работы. 05:15, 06 июня Луцк Известно о поврежденной кровле многоквартирного дома, много выбитых окон в домах, повреждены коммерческие объекты и автомобили. Есть пострадавшие, информации о погибших нет. 05:10, 06 июня Киевская область В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Сообщений о пострадавших не поступало.

05:01, 06 июня Киев По состоянию на 5 утра в Киеве известно о таких последствиях атаки: Соломенский район – пожар в нежилой зоне и на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены 3 человека.

Дарницкий район – падение обломков по меньшей мере на 3 локациях. Повреждены автомобили. Предварительно, без пожаров и пострадавших.

Голосеевский район – пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждения учебного заведения, АЗС, автомобиля, нежилой застройки. Без пострадавших.

Деснянский район – обломки на открытой территории, без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район – пожар в зоне нежилой застройки.

Днепровский район – значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

Повреждена колея метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших. 4 пострадавших – 3 мужчин и женщина. 2 госпитализированы.

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