Били дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все последствия массированной атаки 6 июня
Российская армия осуществила одну из самых массированных воздушных атак на Украину ночью 6 июня. Враг запустил ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" и других типов, бил баллистикой по разным городам, а затем применил и крылатые ракеты.
24 Канал собрал всю информацию об известных последствиях массированной воздушной атаки врага. Местные власти утром уже поделилась некоторой информацией в разных областях.
Хронология атаки Россия атакует ракетами и баллистикой, "Шахеды" движутся на Запад: где сейчас воздушная тревога
Что известно о последствиях массированного обстрела 6 июня
Наблюдается задымление. Центр контроля и профилактики болезней проводит замеры воздуха в городе. Власти просят пока не выходить из дома без крайней необходимости. Много выбитых окон в частных домах, учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение. На эту минуту – 5 пострадавших. 16 человек пострадали, 10 госпитализировали, пишет городской голова Киеве Виталий Кличко. Повреждены пути и кабели на перегоне между станциями Дарница – Левобережная красной линии. Поезда будут двигаться только между станциями Академгородок – Арсенальная, наземная часть станций Днепр – Лесная временно закрыты на вход и выход. Ориентировочный срок ремонта – сутки. "Сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на нашу область. Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", – ОВА. Есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Работают соответствующие службы. Горожанам советуют плотно закрыть окна. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды снижено из-за этого. Продолжаются восстановительные работы. Известно о поврежденной кровле многоквартирного дома, много выбитых окон в домах, повреждены коммерческие объекты и автомобили. Есть пострадавшие, информации о погибших нет. В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Сообщений о пострадавших не поступало. По состоянию на 5 утра в Киеве известно о таких последствиях атаки: 4 пострадавших – 3 мужчин и женщина. 2 госпитализированы.
Тернополь
Луцк
Киев
Метро в Киеве
Тернопольская область
Тернополь
Луцк
Киевская область
Киев
Наблюдается задымление. Центр контроля и профилактики болезней проводит замеры воздуха в городе. Власти просят пока не выходить из дома без крайней необходимости.
Много выбитых окон в частных домах, учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение. На эту минуту – 5 пострадавших.
16 человек пострадали, 10 госпитализировали, пишет городской голова Киеве Виталий Кличко.
Повреждены пути и кабели на перегоне между станциями Дарница – Левобережная красной линии. Поезда будут двигаться только между станциями Академгородок – Арсенальная, наземная часть станций Днепр – Лесная временно закрыты на вход и выход. Ориентировочный срок ремонта – сутки.
"Сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на нашу область. Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", – ОВА.
Есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Работают соответствующие службы. Горожанам советуют плотно закрыть окна. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды снижено из-за этого. Продолжаются восстановительные работы.
Известно о поврежденной кровле многоквартирного дома, много выбитых окон в домах, повреждены коммерческие объекты и автомобили. Есть пострадавшие, информации о погибших нет.
В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Сообщений о пострадавших не поступало.
По состоянию на 5 утра в Киеве известно о таких последствиях атаки:
4 пострадавших – 3 мужчин и женщина. 2 госпитализированы.
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