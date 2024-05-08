Во время массированной атаки россияне атаковали газотранспортную систему: насколько критичны повреждения

Европейская интеграция газотранспортной системы Украины продолжается, и враг прилагает все усилия, чтобы остановить ее. Благодаря Силам обороны и работникам газовой сферы ГТС держится.

Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики Украины, в эфире телемарафона рассказала, какая цель врага. К счастью, большие газохранилища на Западе Украины размещены глубоко под землей, но россияне регулярно направляют туда ракеты.

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Зачем россияне атакуют ГТС

К сожалению, этой весной враг демонстрирует, что еще одним объектом его атак является газовая инфраструктура. И это понятно: у нас, как мы знаем, заканчивается транзит газа с Россией. Враг пытается продемонстрировать, что наша газотранспортная система, во-первых, не способна работать самостоятельно, во-вторых, уязвима перед атаками,

– объяснила она.

Впрочем, нанесенные атаки не вызвали критических повреждений и ГТС работает стабильно.

"Был проведен ряд стресс-тестов, которые демонстрируют, что даже при отсутствии транспортировки российского газа система будет работать стабильно. Сейчас работаем с европейскими партнерами и по использованию наших хранилищ для хранения их газа, как делали это в прошлом году, и по использованию нашей ГТС в других европейских проектах", – рассказала Гринчук.

Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии дляпредположил, что россияне хотят не только уничтожить украинскую инфраструктуру. Еще одной целью является сделать так, чтобы Европа отказалась хранить свой газ в наших газохранилищах. И вот тогда нарисуются россияне, которые с радостью предложат свои хранилища за бешеные деньги. Оккупанты запускают одновременно крылатые и баллистические ракеты, чтобы вызвать детонацию газа.

Несмотря на атаки, государство уже думает, как пройти следующий отопительный сезон. Так, "Нафтогаз Украины" хочет накопить 13 миллиардов кубов газа к следующему сезону – благодаря увеличению собственной добычи.

А правительство создало специальный штаб, который будет координировать работу по подготовке к следующему отопительному сезону. Задачей штаба станет преодоление последствий российских атак на объектах энергетической инфраструктуры.