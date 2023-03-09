"Поздравления" с 8 марта и "месть за Грузию", – россияне в сети требуют еще ракет
Массированная ракетная атака по Украине стала новым поводом для радости россиян. В соцсетях они активно поддерживают террористические действия Кремля и требуют еще большего ударов.
Фанаты путинского режима радуются новой волне ракетных ударов, которая произошла в ночь на 9 марта. Сторонники "СВО" заявляют, что такие атаки "должны происходить чаще", а ракет запустили "слишком мало". 24 Канал собрал комментарии россиян, которые они пишут в популярных Телеграм-каналах.
Обратите внимание: Одна из самых больших за год великой войны: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта
Как россияне радуются новым ракетным ударам
Ночью 9 марта по всей стране прозвучала воздушная тревога, после которой начали появляться сообщения о взрывах в разных областях по всем регионам страны. Враг совершил очередную массированную ракетную атаку.
Взрывы раздались в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровской области. В Золочевском районе Львовской области известно о минимум пятерых погибших.
Но фанатов страны-террориста не беспокоит смерть украинцев, наоборот – они требуют еще больше ударов.
"Мало огня", "Гори-гори ясно", "Приятно смотреть", – цинично пишут россияне в соцсетях.
Россияне поддерживают удары по Украине / Скриншот соцсети
Часть сторонников пропаганды считает, что украинцы заслуживают именно такого "поздравления с 8 марта". Другие индивидуумы называют это наказанием за "подстрекательство" народа Грузии к протестам. Некоторые сторонники Кремля говорят, что ракетные удары по энергоструктуре нецелесообразны. Однако это не значит, что они проявили каплю милосердия. Вместо этого россияне предлагают воспользоваться ядерным оружием.
Больше циничных комментариев в карусели:
Массированная ракетная атака 9 марта: что известно
- Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе. Всего враг совершил 81 пуск ракет разного базирования.
- 3 ракетных удара были нанесены по ТЭС ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Поэтому ограничения электроэнергии будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
- В Киеве из-за перебоев с электроснабжением возникли проблемы с водой. В некоторых высотках столицы на верхних этажах может временно отсутствовать водоснабжение, поскольку наблюдаются перепады давления в водопроводных сетях города.