"Поздравления" с 8 марта и "месть за Грузию", – россияне в сети требуют еще ракет

Массированная ракетная атака по Украине стала новым поводом для радости россиян. В соцсетях они активно поддерживают террористические действия Кремля и требуют еще большего ударов.

Фанаты путинского режима радуются новой волне ракетных ударов, которая произошла в ночь на 9 марта. Сторонники "СВО" заявляют, что такие атаки "должны происходить чаще", а ракет запустили "слишком мало". 24 Канал собрал комментарии россиян, которые они пишут в популярных Телеграм-каналах.

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Как россияне радуются новым ракетным ударам

Ночью 9 марта по всей стране прозвучала воздушная тревога, после которой начали появляться сообщения о взрывах в разных областях по всем регионам страны. Враг совершил очередную массированную ракетную атаку.

Взрывы раздались в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровской области. В Золочевском районе Львовской области известно о минимум пятерых погибших.

Но фанатов страны-террориста не беспокоит смерть украинцев, наоборот – они требуют еще больше ударов.

"Мало огня", "Гори-гори ясно", "Приятно смотреть", – цинично пишут россияне в соцсетях.





Россияне поддерживают удары по Украине / Скриншот соцсети

Часть сторонников пропаганды считает, что украинцы заслуживают именно такого "поздравления с 8 марта". Другие индивидуумы называют это наказанием за "подстрекательство" народа Грузии к протестам. Некоторые сторонники Кремля говорят, что ракетные удары по энергоструктуре нецелесообразны. Однако это не значит, что они проявили каплю милосердия. Вместо этого россияне предлагают воспользоваться ядерным оружием.

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Массированная ракетная атака 9 марта: что известно