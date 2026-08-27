Россия нанесла массированный удар по Украине баллистикой: где были взрывы и какие последствия

Враг совершил массированный обстрел Украины баллистическими ракетами, запуская их сразу с пяти направлений. Взрывы раздавались в целом ряде украинских городов, и уже поступила первая информация о последствиях атаки.

В частности, о попаданиях в Кривом Роге и падении обломков в Киеве. 24 Канал пищет, что известно на данный момент.

Каковы последствия массированного баллистического обстрела Украины 27 августа?

04:50, 27 августа Киев. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения, сообщает КГВА. 04:09, 27 августа Киев подвергся ракетной и дроновой атаке. Как сообщили в КГВА, уже известно, что в Подольском районе обломки упали во дворе жилого дома. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют. 04:08, 27 августа Полтавская область в течение длительного времени подвергалась атакам баллистикой, реактивными дронами и другими видами средств воздушного нападения. Угрозу для региона подтвердил глава ОВА Виталий Дякивнич. 04:07, 27 августа Кривой Рог подвергся атаке как минимум двумя баллистическими ракетами. Пострадало промышленное предприятие. На данный момент известно о двух раненых. Об этом сообщил председатель Рады обороны города Александр Вилкул. 04:06, 27 августа Как сообщают мониторинговые сообщества, баллистические ракеты были запущены из Брянска, Курска, Воронежа, Таганрога и из района Миллерово, то есть как минимум с 5 направлений. 04:05, 27 августа Во время атаки баллистикой взрывы были слышны в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге и Кременчуге. А также в Одессе и Киеве. 04:04, 27 августа В 02:27 ночи 27 августа Воздушные силы объявили о первой за эти сутки угрозе применения врагом баллистического оружия. Затем в течение нескольких часов российская армия наносила ракетные удары по различным регионам Украины.

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