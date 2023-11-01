Летели группами, разделялись по 1 – 2 "Шахеда", – Игнат рассказал детали ночной атаки

В ночь на 1 ноября россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Для этого использовали "Шахеды" и одну ракету Х-59. Это уже не первый раз, когда противник применяет именно такую комбинацию для обстрелов.

Большинство воздушных целей удалось уничтожить противовоздушной обороне. Об этом 24 Каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что были случаи падений обломков.

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Детали ночной атаки на Украину

Ракеты класса "Х" – это основные ракеты тактической авиации, которые в последнее время используют российские оккупанты. Они имеют различные модификации, в частности с оптической головкой наведения – она может лететь фактически как "Ланцет". Ею управляют с помощью камеры.

Враг использует 1 – 2 ракеты Х-59 и "Шахеды". От нескольких единиц и до 20, как сегодня. Это не какое-то сочетание, враг просто выполняет свою задачу, которую запланировал по поражению тех или иных объектов,

– отметил Юрий Игнат.

Уже известно, что за ночь было уничтожено 18 из 20 ударных беспилотников. Есть несколько случаев падений обломков в определенных областях. В частности, большое количество средств россияне направили на Полтавскую область.

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Сбили силы ПВО и ракету Х-59. Отметим, что это дозвуковая ракета, которую можно уничтожать зенитно-ракетными комплексами, авиацией и даже мобильными группами.

"Ночная атака продолжалась еще с вечера минувших суток и закончилась аж под утро. Так, противник запустил "Шахеды" в разных направлениях с двух сторон: из Курской области и Приморско-Ахтарска, Краснодарского края. Оттуда они летели группами и разлетались по 1 – 2 "Шахеда", чтобы охватить как можно больше регионов", – рассказал спикер ВС.

Таким образом хотели провести некую разведку боем. Действительно, любой "Шахед" направлен на цель, это опасный барражирующий боеприпас, который может нанести много вреда. Но разведывательную функцию, в частности обход систем ПВО и поиск слабых мест, он выполняет также.

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