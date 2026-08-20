Киев приходит в себя после массированной атаки: ГСЧС показали кадры последствий

20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев, в результате которой погибли по меньшей мере 4 человека, еще 23 получили ранения. Попадания, разрушения и пожары были зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Что известно о последствиях атаки?

В Святошинском районе зафиксировали попадание на территории промышленного объекта. Там возникли пожары в складских зданиях, площадь возгорания в отдельных местах составляла от 500 до 1000 квадратных метров.

В одном из мест обнаружили погибшего человека, также спасатели проводят работы по извлечению человека из-под завалов.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

В Соломенском районе в результате атаки был разрушен 9-этажный жилой дом: повреждены 8-й и 9-й этажи, а на уровне 7–9 этажей возник пожар.

Также в районе повреждены окна жилых домов и медицинского учреждения. Горели автомобили, гаражи и магазин, а в одном из медучреждений произошло возгорание в подсобном помещении.

Кроме того, в двух жилых домах и укрытии школы люди оказались заблокированными.

Массированная атака привела к пожарам и разрушениям: смотрите видео

В Дарницком районе зафиксировали попадание на территории нежилого объекта. Там загорелись складские помещения и автомобили на площади около 1000 квадратных метров.

Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

На местах работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Число погибших и пострадавших может измениться, поскольку спасательная операция продолжается.

Напомним, во время обстрела в Броварах произошло аварийное отключение электроэнергии. Также часть Святошинского и Соломенского районов столицы осталась без света. После серии взрывов в Киеве и области возникли пожары, в частности сообщалось о возгорании складских помещений.

Местные жители также сообщали о скачках напряжения и перебоях с электроснабжением. Энергетики и аварийные службы должны приступить к восстановительным работам после стабилизации обстановки.