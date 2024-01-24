Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ракета может не взорваться по нескольким причинам. В любом случае несдетонированные боевые части очень опасны.
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По каким причинам ракета может не сдетонировать
Военный эксперт пояснил, что для детонирования боевой части нужно, чтобы сработал детонатор – через внешнее воздействие – при ударе с другой ракетой, или из-за внутреннего воздействия, когда взрывается детонатор.
Детонатор может быть нескольких модификаций – от контактного (действует при непосредственном контакте с землей или радиоконтакте) до временного (он специально устанавливается, чтобы ракета упала, а боевая часть взорвалась затем, когда ее будут обезвреживать службы ГСЧС, саперы). Важно понимать, какой именно детонатор установлен в боевой части ракеты.
Поэтому, если боевая часть не сдетонировала, это не значит, что она неисправна,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
В воздухе ракета выводится из строя противоракетой и чаще не уничтожается полностью, а сбивается с курса, попадая в облако поражающих элементов. Боевая часть при ударе, вероятнее всего из-за наличия ударного взрывателя, подрывается.
Однако это может не произойти по нескольким причинам:
- не было нанесено достаточное ударное действие в воздухе;
- не сработал взрыватель уже при ударе об землю;
- наличие временного детонатора – самый опасный случай.
"Именно поэтому нельзя ни в коем случае близко подходить к неразорвавшимся частям ракеты. Они могут в любой момент сдетонировать", - заметил Роман Свитан.
Больше о несдетонированной ракете, обнаруженной в Киеве
- Во время ракетного обстрела столице 23 января в Святошинском районе боевая часть ракеты не разорвалась. Из-за этого были эвакуированы жители не только дома, в котором обнаружили опасность, но и расположенных рядом с ним.
- Спасатели оперативно убрали остатки ракеты, после чего жильцы домов вернулись в свои квартиры.
- Позже выяснилось, что несдетонированной была боевая часть российской ракеты Х-101. Она была изготовлена, согласно маркировке, в 2023 году в 90-й партии. Очевидно, эта партия была выпущена в конце прошлого года. Это означает, что россияне используют для обстрелов Украины только что произведенные ракеты.