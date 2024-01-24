Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що ракета може не вибухнути з декількох причин. У будь-якому випадку нездетоновані бойові частини є дуже небезпечними.
Читайте також Свідомий терор проти звичайних житлових будинків, – Зеленський відреагував на масований удар
З яких причин ракета може не здетонувати
Військовий експерт пояснив, що задля детонування бойової частини, потрібно, щоб спрацював детонатор – через зовнішній влив під час удару з іншою ракетою, або ж через внутрішній влив, коли вибухає детонатор.
Детонатор може бути кількох модифікацій – від контактного (діє під час безпосереднього контакту з землею або радіоконтакту) до часового (він спеціально встановлюється, щоб ракета впала, а бойова частина вибухнула потім, коли її будуть знешкоджувати служби ДСНС, сапери). Важливо розуміти, який саме детонатор встановлений в бойовій частині ракети.
Тому, якщо бойова частина не здетонувала, це не означає, що вона несправна,
– наголосив полковник запасу ЗСУ.
В повітрі ракета виводиться з ладу протиракетою, і частіше не знищується повністю, а збивається з курсу, потрапляючи в хмару вражальних елементів. Бойова частина під час удару найімовірніше, через наявність ударного підривника, вибухає.
Проте це може не відбутися з декількох причин:
- не була завдана достатня ударна дія в повітрі;
- не спрацював підривник вже під час удару на землі;
- наявність часового детонатора – найнебезпечніший випадок.
"Саме тому не можна в жодному випадку близько підходити до частин ракети, які не вибухнули. Вони можуть у будь-який момент здетонувати", – зауважив Роман Світан.
Більше про нездетоновану ракету, яку виявили в Києві
- Під час ракетного обстрілу столиці 23 січня у Святошинському районі бойова частина ракети не розірвалася. Через це було евакуйовано мешканців не тільки будинку, в якому виявили небезпеку, але й тих, що розташовані поруч з ним.
- Рятувальники оперативно прибрали залишки ракети, після чого мешканці будинків повернулись в свої домівки.
- Пізніше з'ясувалось, що нездетонованою була бойова частина російської ракети Х-101. Вона була виготовлена, відповідно до маркування, у 2023 році у 90-й партії. Імовірно, ця партія була випущена наприкінці минулого року. Це означає, що росіяни використовують для обстрілів України щойно вироблені ракети.