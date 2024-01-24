Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що ракета може не вибухнути з декількох причин. У будь-якому випадку нездетоновані бойові частини є дуже небезпечними.

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З яких причин ракета може не здетонувати

Військовий експерт пояснив, що задля детонування бойової частини, потрібно, щоб спрацював детонатор – через зовнішній влив під час удару з іншою ракетою, або ж через внутрішній влив, коли вибухає детонатор.

Детонатор може бути кількох модифікацій – від контактного (діє під час безпосереднього контакту з землею або радіоконтакту) до часового (він спеціально встановлюється, щоб ракета впала, а бойова частина вибухнула потім, коли її будуть знешкоджувати служби ДСНС, сапери). Важливо розуміти, який саме детонатор встановлений в бойовій частині ракети.

Тому, якщо бойова частина не здетонувала, це не означає, що вона несправна,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

В повітрі ракета виводиться з ладу протиракетою, і частіше не знищується повністю, а збивається з курсу, потрапляючи в хмару вражальних елементів. Бойова частина під час удару найімовірніше, через наявність ударного підривника, вибухає.

Проте це може не відбутися з декількох причин:

не була завдана достатня ударна дія в повітрі;

не спрацював підривник вже під час удару на землі;

наявність часового детонатора – найнебезпечніший випадок.

"Саме тому не можна в жодному випадку близько підходити до частин ракети, які не вибухнули. Вони можуть у будь-який момент здетонувати", – зауважив Роман Світан.

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