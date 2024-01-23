В етері 24 Каналу експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко припустив, про що може свідчити те, що росіяни атакують Україну ракетами з конвеєра. Зазначимо, що сапери ліквідували бойову частину ракети.

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Чому росіяни б'ють по Україні ракетами з конвеєра

Насамперед для того, щоб зробити правильні висновки треба зрозуміти загальну картину. Наприклад, яка ситуація з логістикою. Можливо, окупантам було швидше підготуватися до цієї ракетної атаки, застосувавши свіжі ракети, які були щойно випущені, аніж шукати їх по резервах й організовувати доставку.

Треба розуміти, що в окупантів відбувається загалом з логістикою. Зокрема, як забезпечується підвезення ракет для їх подальшого використання,

– зауважив експерт з міжнародної безпеки.

Також не менш важливо знати, що відбувається із виробництвом та запасами. За даними, які озвучувала українська розвідка наприкінці 2023 року, росіяни вже дуже близько підійшли до 30% свого недоторканного запасу. Зазначимо, що згідно з військовими протоколами Росії, близько 30% ракет мають залишатися недоторканними в будь-якому випадку.

Питання в тому, чи були ці протоколи проігноровані, чи виконані. Якщо окупанти ігнорують ці протоколи, то зрозуміло, що запасів уже дуже мало. Однак якщо цих протоколів ворог дотримується, то тоді ракетні запаси Росії залишаються в межах, які визначені російськими військовим доктринами. Відповідно спершу використовуються ракети, які сходять з конвеєра,

– мовив Жовтенко.

За його словами, на жаль, ми володіємо неповною інформацією, але певні припущення можна зробити. У будь-якому випадку, це свідчення того, що ракетних запасів в руках російських генералів набагато менше, аніж їм хотілося й було б для них комфортно.

Якщо в росіян є пряма залежність, тобто те, що сходить з конвеєра відразу летить по цивільних об'єктах на території України, то це означає, що запасів у противника замало для вільного використання або ж Росія невпевнена в якості ракет, які перебувають в резерві,

– додав експерт з міжнародної безпеки.

За повідомленнями речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, дуже багато ракет під час останніх російських атак не долітали до цілей. Тут є два варіанти: або українська РЕБ добре працює, або з російськими ракетами проблеми.

"Якщо цілі, які не долетіли, це ракети старого виробництва, то це означає, що з резервами в них насправді все набагато гірше не тільки за кількістю, а й за якістю. Якщо це ракети нового виробництва і вони теж не долітають, то це ще кращі новини, тому що навіть спроба російського ВПК наздогнати кількісні потреби натикається на бар'єр низької якості", – підсумував Жовтенко.

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