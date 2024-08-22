США предупреждают о повышенном риске атак в День Независимости: что говорят в ЦПД

Посольство США предупредило о повышенном риске ракетных атак в Киеве и по всей Украине в связи с Днем Независимости. В Центре противодействия дезинформации отреагировали на эту новость.

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что атаки происходят почти ежедневно. В то же время он опроверг заявления об "ударах по правительственным объектам".

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Возможность массированной атаки на День Независимости

Беспилотники, ракеты летят ежедневно. Соответственно, привязка к конкретным датам разбалансирует само общество. Общество должно жить в таком режиме, что атака может быть ежедневно, и понимать, и держать в голове план B – как действовать в конкретных ситуациях, во время тревоги, где ее переждать и так далее. Это должно быть в голове каждого украинца до завершения войны,

– отметил Коваленко.

В то же время руководитель ЦПИ опроверг информацию, распространенную в инфопространстве после сообщения США. Он отметил, что многие медиа и каналов безответственно отнеслись к новости и не прочитали, что написало посольство. В частности, они перекрутили информацию в то, что готовятся удары по центрам принятия решений, по правительственным зданиям, и о том, что американцы призывают покидать Украину. Такого не было в сообщении

Отметим, что в сообщении Соединенные Штаты указали, что не исключают, что Россия будет атаковать украинские города как и днем, так и ночью с помощью различных видов вооружения. Они дали ряд рекомендаций по безопасности. Однако действительно, никакого упоминания об "ударах по правительственным объектам" там не было.