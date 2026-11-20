Россия продолжает комбинированную массированную ракетно-дроновую атаку на Украину ранним утром 20 ноября. Взрывы прогремели в Франковской области.

Ивано-Франковской области с ночи находится под атакой реактивных дронов. Под утро оккупанты запустили по региону и крылатые ракеты.

Что известно о взрывах на Франковщине?

Около 07:05 в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов. Перед этим Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты из Тернопольщины двигаются в Ивано-Франковскую область в направлении поселка Обертин.

Ранее в области и областном центре раздавались взрывы на фоне атаки дронов.

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив сообщил, что в городе троллейбусы едут по улице Мазепы только в автономном режиме из-за проблем с напряжением.

В 07:33 Марцинков предупредил об атаке ракет на город.

Может быть громко! Будет работать ПВО,

– написал чиновник.