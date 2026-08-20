Одна из самых масштабных атак: ночью ПВО сбила все "Калибры", – Зеленский

В четверг, 20 августа, Россия нанесла массированный удар по гражданской инфраструктуре Украины, что привело к многочисленным разрушениям и жертвам среди населения. На местах попаданий продолжают работать необходимые службы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированного обстрела столицы и Киевской области известно о не менее чем 15 погибших.

Масштаб вражеской атаки и результаты работы ПВО

Зеленский рассказал, что к ликвидации последствий в Киеве, Броварах и Борисполе привлекли более 600 спасателей ГСЧС и полицейских. Всего в регионе повреждены 30 жилых домов, школа, детский сад и детская больница.

Во время обстрела враг применил ракеты различных типов, в частности баллистические, а также запустил 168 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона смогла сбить все ракеты типа "Калибр" и в целом уничтожить 93% крылатых ракет. Также был отмечен значительный процент отраженных дронов, уточнил президент.

Последствия массированного террора Киевщины / Фото ГСЧС

Самая большая угроза – баллистика. И это то, что полностью зависит от поставок ракет для "Патриотов" в Украину, а значит, зависит от партнеров нашего государства. Нельзя просто тихо, равнодушно и бездейственно наблюдать, как россияне разрушают жизни с помощью баллистических ракет,

– подчеркнул он.

Последствия обстрелов столицы

Напомним, что в Киеве объявили День траура 21 августа. Также спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов в трех районах столицы. Больше всего людей во время атаки погибли в Соломенском раойне.

Местные власти и соответствующие службы фиксируют повреждения жилых и нежилых зданий, школы и детского медучреждения.