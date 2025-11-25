Массированная атака на Киев: возникли перебои с водой и светом, поврежден жилой дом

Российские войска ночью 25 ноября массированно атаковали Киев. В результате атаки вспыхнул пожар, а также фиксируют проблемы с энерго– и водоснабжением.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

Какие последствия атаки по Киеву?

Вражеские силы атаковали Киев ночью 25 ноября. В результате атаки в некоторых районах столицы перебои с энерго- и водоснабжением.

Глава КГВА в 1:49 сообщил о том, что поступают сообщения о последствиях атаки на нескольких локациях на правом и левом берегу. Сейчас на подступах к столице вражеские дроны. По вражеским целям работают силы ПВО.

Вскоре мэр сообщил, что зафиксировано попадание обломков в жилой дом на Печерске. На уровне 6-7 этажей вспыхнул пожар. Экстренные службы уже едут на место попадания.

Через несколько минут городской голова информировал, что в Печерском районе в 22-х этажном жилом доме пожар также на уровне 4 – 5 этажей. Экстренные службы на месте.

Кличко сообщил, что с 22-х этажного жилого дома на Печерске эвакуируют жителей. В доме разрушения на уровне 4-7 этажей и пожар.

Отметим, что по состоянию на 2:15 российские дроны движутся на Киев с нескольких направлений. Силы ПВО работают над сбиванием.

"Тревога может быть долгой", – сообщил Ткаченко.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Что известно о взрывах в Киеве и области?