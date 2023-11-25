Массированная атака на Киев: количество пострадавших выросло до 5

Россия ночью против 25 ноября выпустила по Киеву и области рекордное количество дронов. К сожалению, в результате падения обломков пострадали люди.

Виталий Кличко сообщил, что количество раненых в столице выросло. Среди пострадавших есть дети, пишет 24 Канал.

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Что известно о раненых людях в Киевской области

В результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации,

– заявил мэр Киева.

В Киевской городской военной администрации рассказали, что самым молодым пострадавшим является 11-летний ребенок. Самому старшему раненому 65 лет. Глава КГВА Сергей Попко рассказал, что именно сейчас известно о состоянии раненых. В частности:

у трех – острая реакция на стресс;

у двух – резаные раны конечностей.

"Всем вовремя оказана медицинская помощь", – заверил чиновник.

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