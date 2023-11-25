Массированная атака на Киев: количество пострадавших выросло до 5
Россия ночью против 25 ноября выпустила по Киеву и области рекордное количество дронов. К сожалению, в результате падения обломков пострадали люди.
Виталий Кличко сообщил, что количество раненых в столице выросло. Среди пострадавших есть дети, пишет 24 Канал.
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Что известно о раненых людях в Киевской области
В результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации,
– заявил мэр Киева.
В Киевской городской военной администрации рассказали, что самым молодым пострадавшим является 11-летний ребенок. Самому старшему раненому 65 лет. Глава КГВА Сергей Попко рассказал, что именно сейчас известно о состоянии раненых. В частности:
- у трех – острая реакция на стресс;
- у двух – резаные раны конечностей.
"Всем вовремя оказана медицинская помощь", – заверил чиновник.
Какие последствия массированной атаки "Шахедами"
- Виталий Кличко рассказал, что в результате падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание в помещении детсада и на открытой местности. В домах возле детсада повреждены окна, есть разрушения на 2 этаже пятиэтажки, где заблокированы две женщины. Спасатели их деблокировали и эвакуировали.
- В Печерском и Подольском районах обломки дронов упали на открытой местности, в Днепровском районе – на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома, в Голосеевском районе – на четырехэтажный жилой дом.
- В Минэнерго рассказали, что россияне обесточили воздушную линию во время атаки по Киеву. Оккупанты оставили без света 77 жилых домов, 120 учреждений в центральной части города. Энергетики восстанавливают электричество.