В Броварах из пожара спасли семью, Славутич снова без света: последствия атаки на Киевщине

Массированный воздушный удар нанес враг по Киевской области ночью 9 января. Российская армия применила БпЛА, крылатые ракеты и баллистику.

Киевская ОВА информирует о последствиях атаки. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Ракетная опасность в Украине: Россия подняла в небо МиГ-31, зафиксированы пуски "Калибров"

Какие последствия массированной атаки 9 января на Киевскую область?

В эпицентре ударов врага был Киев. Но и в Киевской области активно работала Противовоздушная оборона. К сожалению, не обошлось без последствий ударов россиян в нескольких районах.

По информации областной военной администрации, в Броварском районе из подвала частного дома после пожара деблокированы 3 взрослых и ребенок 5 лет. С отравлением угарным газом их госпитализировали. Еще один человек имеет резаную рану предплечья.

Всего в области последствия есть в 4 районах, пишет ОВА:

Вышгородский район – поврежден частный дом.

Обуховский – разрушены складские помещения и частный дом.

Броварской – были пожары в 3 частных домах, производственно-складском здании и гаражах.

Бориспольский – повреждения в двух частных домах.

Немного ранее мэр Славутича Юрий Фомичев писал в телеграмме, что город обесточен. "Причину выясняем", – уточнил он, отметив, что под прицелом врага сейчас находятся объекты критической инфраструктуры.

Что известно о последствиях в самом Киеве?