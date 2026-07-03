Массированная атака на Сумы: враг нанес удар по одной из центральных улиц, есть погибшие и раненые

Вечером 3 июля Сумы подверглись массированной атаке со стороны России. Враг нанес удар по одной из центральных улиц Сум.

К сожалению, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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Что известно об атаке на Сумы?

Известно о как минимум 4 погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум. Это – 3 взрослых и один ребенок.

Еще 20 человек госпитализированы. Половина из них – с тяжелыми ранениями, часть находится на операционном столе.

В эпицентр удара попали многоэтажный дом, магазин и дорога. На месте было много людей, в том числе детей.

Среди пострадавших, по предварительным данным, трое несовершеннолетних, в том числе 13-летний ребенок, находящийся в тяжелом состоянии.

Масштабы последствий атаки уточняются.

На месте работают все необходимые службы, продолжаются аварийно-спасательные работы.

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Напомним, что вечером 3 июля российские войска также провели атаку на Полтавскую область. Под вражеским обстрелом оказалась АЗС в Лубенском районе. Известно о шести пострадавших, среди них – волонтер, гражданка Швеции.