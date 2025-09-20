Россияне били баллистикой и запускали "Шахеды": какие последствия атаки на Украину
В ночь на 20 сентября Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Враг запустил на украинские города и села не только "Шахеды", но и ракеты.
Какие последствия вызвала российская атака?
Во время ночных воздушных тревог ПВО работала и на Кировоградщине. Благодаря работе украинских защитников последствий атаки в области, к счастью, нет. Такая же ситуация на Черкасщине. В пределах области уничтожили три российские ракеты и девять БпЛА. Травмированных нет. По предварительным данным, ущерба для инфраструктуры тоже. В Укрзализныце сообщили, что поезд №7010/7009 Каменское – Краматорск отправился со станции Запорожье-Каменское с задержкой в один час из-за повреждения контактного провода впереди на маршруте.
Какие последствия атаки на Днепропетровщину?
Вследствие атаки есть задержки движения поздов
