В ночь на 20 сентября Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Враг запустил на украинские города и села не только "Шахеды", но и ракеты.

Все, что стоит знать о последствиях вражеской атаки, – читайте на 24 Канале.

Смотрите также На Днепропетровщине есть погибший и 13 пострадавших во время массированной атаки БпЛА и баллистики

Какие последствия вызвала российская атака?