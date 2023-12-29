Украина пережила массовую атаку: подробно о жертвах и пострадавших в городах

Российские оккупационные войска 29 декабря массированно атаковали Украину. Попадание, пожары и повреждения зафиксированы в каждом городе, обстрелявшем враг. Следовательно, есть много жертв и пострадавших.

24 Канал собрал данные о ситуации во всех областях о количестве и состоянии потерпевших.

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В Офисе Генпрокурора сообщили о 16 погибших и 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей – 6 и 8 лет.

Важно! В Киеве и Запорожье под завалами до сих пор могут находиться люди. Поисковые работы продолжаются.



Россия совершила самую массовую атаку с воздуха / Фото с телеграмму Алексея Кулебы

Киев

В Подольском и Святошинском районах Киева зафиксировано падение обломков. В Подольском районе произошло возгорание на территории складских помещений. В Святошинском загорелся жилой многоэтажный дом. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко по состоянию на 12:10 сообщил, что количество пострадавших в результате утренней атаки на столицу возросло до 28. Один человек погиб. 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем – медики оказали помощь на месте.

По состоянию на 12:37 мэр сообщил, что количество погибших в результате атаки выросло до двух.

"Тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших", – говорится в сообщении.

Виталий Кличко по состоянию на 13:07 отметил, что есть третий погибший в Шевченковском районе. По его словам, тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения.

Львов

Во Львове произошло попадание в жилой дом по улице Игната Хоткевича. В одном из лицеев начался пожар.

На данный момент количество пострадавших во Львове возросло до 15. Известно, что в результате удара погиб один человек.

Последствия атаки во Львове / Фото Львовская ОВА

Днепр

В Днепре ряд взрывов привел к значительным разрушениям. Известно о попадании по торговому центру и роддому. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.

В результате атаки погибли четыре человека, еще около 15 ранены.

Заместитель начальника ГСЧС области Коренной сообщил, что по состоянию на 12:30 количество раненых возросло до 25 человек, 5 человек погибли.

"2 женщины, которых спасатели разыскивали как без вести пропавших, вышли на связь, с ними все хорошо", – добавил он.

Ликвидация последствий атаки в Днепре / Фото Днепропетровска

Харьков

По Харькову россияне 22 ракетных удара. Пострадала гражданская инфраструктура: в частности поликлиника, школа, жилые дома и промышленное предприятие. Погиб один человек, девять раненых.

Одесса

В Одессе ракеты ударили по жилым домам, двое погибших и 15 раненых, среди них двое детей шести и восьми лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Два человека – погибли.

Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека.

Последствия атаки в Одессе / Фото Общественного

Запорожье

Оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. Предварительно сообщалось, что один человек погиб, 10 ранены.

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что, к сожалению, количество жертв утренней ракетной атаки увеличилось.

Спасатели, проводящие поисково-спасательную операцию на месте обстрела, достали из-под завалов частного дома тело еще одной женщины.

В Запорожье из-под завалов достали тело женщины: видео

Конотоп

Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал, что в городе было 5 прилетов. По его словам, повреждения получили многие дома, помещения, там выбиты двери, окна, стекло.

Три человека пострадали, имеют порезы от стекла.

Ликвидация последствий продолжается