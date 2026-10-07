Путину на день рождения российская армия "подарила" разрушение жилого дома, – Зеленский

7 октября Россия нанесла один из самых подлых массированных ударов по Украине. Враг применил около 70 ракет, в том числе много баллистических, а также более 100 "Шахедов".

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как отреагировал Зеленский на атаку?

Одним из самых тяжелых последствий атаки стало разрушение жилого дома в Прилуках Черниговской области. На данный момент известно о 5 погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей.

Под завалами пятиэтажного дома до сих пор могут находиться люди. На месте непрерывно работают спасатели, которые пытаются найти всех, кто может оставаться под обломками.

Сегодня Путину на день рождения российская армия "подарила" разрушение жилого дома в Прилуках в Черниговской области. Это был обычный пятиэтажный дом,

– заявил Зеленский.

В результате российских ракетных ударов также повреждены пять многоквартирных домов в Днепре и четыре многоэтажки в Кременчуге. В Кременчуге, по словам президента, погибли 2 человека, еще 8 получили ранения.

В Запорожье российский дрон повредил многоэтажный дом. В Киеве в результате атаки погибли 2 человека, еще 2 человека погибли в Александрии.

В целом под российскими ударами этой ночью оказались инфраструктура Киева и 12 областей Украины. Одной из ключевых целей россиян была украинская энергетика.

Это был один из самых подлых ударов: всего 70 ракет, много баллистических ракет, а также "Шахеды". К сожалению, удалось сбить лишь часть. Российские баллистические ракеты остаются самым большим вызовом,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украине сейчас жизненно необходимы новые комплексы противовоздушной обороны, в частности ракеты для систем Patriot.

Что сказал Сибига по поводу удара?

Министр иностранных дел Андрей Сибига также отреагировал на массированный удар России.

В день рождения Путина российские генералы преподнесли ему его любимый подарок – военные преступления,

– заявил Сибига.

Глава МИД призвал партнеров усилить санкции против российского военно-промышленного комплекса, в частности предприятий, производящих баллистические ракеты и спутниковую систему "Рассвет". Также он призвал увеличить военную и энергетическую помощь Украине в преддверии зимы.

Сибига подчеркнул, что Россия не должна остаться безнаказанной за свои преступления, а Путин и его соратники должны понести ответственность.

Но его главным подарком станет место под стражей в Гааге. Мы готовим Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины к практическому запуску уже в следующем году. Путин и его соратники должны знать: ответственность неизбежна,

– подчеркнул министр.

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Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец также отреагировал на массированную российскую атаку по Украине в ночь на 7 октября. Под ударами оказались, в частности, Прилуки, Киев, Днепр, Светловодск, Александрия, Триполье и Кременчуг, есть погибшие и раненые.

Лубинец отметил, что в Александрии россияне провели атаку на критически важную инфраструктуру, а в Кременчуге повреждены дома и автомобили.

"И в очередной раз Россия терроризирует гражданское население. В очередной раз безнаказанно", – заявил омбудсмен.

Он подчеркнул, что решительная и своевременная международная реакция на российские атаки могла бы не допустить повторения такого террора.