Об этом сообщил глава отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю, передает ERR.

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Что планирует сделать Россия?

По данным эстонского оборонного ведомства, на прошлой неделе Россия применила около 900 беспилотников и 12 ракет для нанесения ударов по Украине. Это, по подсчетам экспертов, на 35% меньше по количеству дронов и на 84% меньше по количеству ракет по сравнению с предыдущими периодами.

В то же время специалисты считают такую динамику не признаком снижения угрозы, а наоборот – потенциальным сигналом подготовки к новой волне масштабных атак. Герт Каю подчеркнул, что подобное "затишье" часто предшествует резкому увеличению интенсивности обстрелов, когда Россия накапливает ракеты и дроны для одновременного применения большого количества средств воздушного нападения.

Отдельно в Минобороны Эстонии отметили эффективность украинских дальнобойных ударов по территории России. По словам Каю, такие операции вынуждают Кремль расставлять приоритеты среди собственных объектов, поскольку систем ПВО недостаточно для их полного прикрытия. В результате российское руководство вынуждено решать, какие объекты защищать в первую очередь, а какие оставить без надлежащего прикрытия. Это создает дополнительные риски для инфраструктуры внутри России и усиливает давление на ее военную систему.

Напомним, по информации ГУР Украины, российская армия накопила около 120 гиперзвуковых ракет "Циркон" и планирует увеличить их производство еще примерно на 30 единиц в 2026 году. В разведке отмечают, что эти ракеты используются во время массированных ударов для преодоления украинской ПВО, поскольку их чрезвычайно сложно перехватить.

Отметим, в ночь на 27 июня Россия атаковала Украину 129 ударными дронами различных типов, запуская их с нескольких направлений. Силы ПВО сбили или подавили 113 БПЛА, однако полностью отразить атаку не удалось. Зафиксировано попадание 13 дронов в семи локациях, еще в трех – падение обломков. Для отражения удара были задействованы авиация, зенитные подразделения, РЭБ и мобильные огневые группы.