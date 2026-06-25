Об этом Главное управление разведки сообщило в ответе на запрос УНИАН, объяснив причины массированных ударов этим вооружением по украинским городам.

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Сколько еще "Цирконов" планирует произвести Россия?

По данным украинской разведки, эти ракеты производятся на АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в городе Реутов в Подмосковье. Отмечается, что в течение 2026 года Россия планирует выпустить еще около 30 таких ракет.

Россияне чаще наносят удары гиперзвуковыми ракетами во время массированных атак, чтобы пробить украинскую противовоздушную оборону. Временный исполняющий обязанности руководителя управления ГУР Олег Черный пояснил, что враг стремится поразить как можно больше целей, ведь "Цирконы" трудно перехватить силам ПВО.

Увеличение применения ракет этого типа приведет к увеличению количества противоракет для их перехвата, которые Украина получает от международных партнеров,

– добавил Олег Черный.

В чем опасность этой ракеты?

Главная опасность"Циркона" – его скорость. Благодаря твердотопливному двигателю ракета должна разгоняться до сверхзвуковой скорости, оставляя людям считанные минуты, чтобы добежать до укрытия. При запуске с земли она может лететь на расстояние до 1000 километров и нести боевую часть весом 150 килограммов.

К тому же это недешёвое оружие. Военный эксперт Павел Нарожный, как цитирует издание, оценивает один пуск в 5 – 6 миллионов долларов, что дороже, чем "Искандер" или "Кинжал".

Изначально Россия разрабатывала "Циркон" как противокорабельную ракету для борьбы с западными флотами, но теперь наносит им удары по мирным украинским городам.

Напомним, во время массированной атаки России на Украину 2 июня враг выпустил восемь таких ракет, и ПВО не смогла сбить ни одной.

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отмечал в эфире 24 Канала, что головки самонаведения "Циркона" неточны. А наибольшие шансы на сбивание ракеты есть у систем Patriot.