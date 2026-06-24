Для успешной атаки на стратегический завод микроэлектроники Украина могла применить новейшие высокоточные ракеты западного образца для уничтожения. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, какие ракеты могли прилететь по Воронежу и как атака повлияет на возможность производства ракет в России.

Смотрите также: Силы обороны поразили дронами более 800 тысяч целей россиян с начала 2026 года, – Федоров

Какие последствия ждут Россию после удара по заводу?

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что атака на Воронежский завод была выполнена на удивление профессионально. Не было зафиксировано массированных полётов дронов, в частности ложных целей, для изнурения российской ПВО. В цель точно попали именно ракеты.

Это стало полной неожиданностью. Губернатор лишь написал о воздушной угрозе, и сразу после этого россияне начали выкладывать видео с взрывом. Понятно, что нанесли именно ракетный удар. Сначала речь шла о Storm Shadow, затем о "Фламинго". Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что удар был нанесен именно ракетами воздушного базирования — их запускали с самолетов,

– отметил Сазонов.

Предприятие в Воронеже производило электронику, в частности микропроцессорные элементы для ЗРГК "Панцирь-С1" и ракет X-101, "Искадер-К". Более того, оборудование на заводе россиянам крайне сложно приобрести, ведь против ВЗПП "Микрон" многие страны ввели санкции. Однако в конечном итоге самыми надежными оказались украинские санкции.

"Он работал на российский ВПК, и это замечательно. Ракеты, которые сейчас запускают по Украине, берут фактически "с конвейера", а не со складов с большими запасами. Да, ракеты, прилетевшие по Украине в мае, изготовили лишь в начале весны. Поэтому если сейчас выбивать такие производства, то уже в следующем месяце у России не будет важных элементов для этих ракет. Только так можно остановить врага", — подчеркнул военный.

Каковы последствия удара по заводу в Воронеже: посмотрите видео

В то же время, по мнению майора ВСУ Андрея Ткачука, это поражение не окажет слишком серьезного влияния на массированные атаки по Украине.

"Я думаю, что это повлияет на массированные обстрелы. Не так, как нам хотелось бы: условно, чтобы два месяца вообще ничего не было. Так не получится, потому что у врага есть определенный запас и он может чем-то перекрыться. Но на процесс производства и снабжения войск такими ракетами этот удар повлияет, и это — хороший сигнал", — пояснил Ткачук.

Однако важным стал и сам факт атаки на такой завод. Объекты такого стратегического уровня охраняются средствами ПВО, однако они не смогли справиться и пропустили как минимум две ракеты. Поэтому подобное поражение – это серьёзный удар по Владимиру Путину.

Могли ли по заводу прилететь ракеты США?

В сети появилась информация, что завод могли атаковать американскими ракетами. Говорится, что это могла быть новая разработка – ракеты ERAM с дальностью более 900 километров.

Даже если это так, пояснил генерал-лейтенант в отставке и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, официально этого никто не подтвердит. По крайней мере, пока.

Действительно, скорее всего, это могла быть американская ракета. Но у каждого государства, которое поставляет нам оружие, есть своя политика секретности или открытости в отношении применения этого оружия,

– отметил Романенко.

К тому же в отчёте Генштаба обычно указывают тип оружия, которым атаковали тот или иной объект. В частности, если удары наносились британскими ракетами Storm Shadow, это никогда не скрывали. На этот раз в Генштабе лишь сообщили, что удар по ВЗПП "Микрон" был нанесен с помощью высокоточных крылатых ракет – без уточнений относительно типа.

Могли ли по Воронежу прилететь американские ракеты: смотрите видео

Стоит также отметить, что администрация Трампа довольно враждебно относилась к передаче Украине собственного вооружения. Однако это могло измениться с новыми успехами Сил обороны – ударами в глубокий тыл России, уничтоженными нефтеперерабатывающими заводами и эффективными атаками по логистике противника.

"Разворот в сторону Украины произошел лишь потому, что Трамп хочет быть связанным с победой. А сейчас инициатива переходит именно к нам. Аналитики и военные могут говорить Трампу, что если он хочет ассоциироваться с победой – нужно помогать Украине. Поэтому сейчас все это делают скрытно", – пояснил генерал-лейтенант в отставке.

Однако Романенко также не исключает, что по заводу в Воронеже могли нанести удар и украинскими ракетами "Фламинго".

Какие именно ракеты могли использовать для удара?

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский также считает, что по Воронежу могли прилететь американские ракеты. В то же время он отметил, что речь идет о модернизированных ракетах AGM-158 JASSM.

С 2024 года действует развернутая программа, в рамках которой модернизируются некоторые виды американского вооружения для их эксплуатации в Украине. Так, когда Украина ожидала получения F-16, наряду с самолетами крайне необходима была ракета JASSM, способная действовать на дальность от 600 до 900 километров, для того чтобы можно было поражать важные объекты на территории России.

В 2024 году стартовала программа, предусматривающая модернизацию ракет AGM-158 JSOW до варианта AGM-188 с общим весом 200 килограммов, что позволит применять эти ракеты с самолетов F-16 или с модернизированных самолетов советского образца, которые мы эксплуатируем.Все сроки подошли, и уже были некоторые заявления о том, что данный вид вооружения использовался на временно оккупированной территории Украины, испытания уже состоялись,

– пояснил Храпчинский.

В конце концов, американцы сами заинтересованы в создании дальнобойных ракет, значительно более дешёвых и технологичных. Ведь сейчас важную роль играет возможность использования сверхнизкого профиля пролёта для того, чтобы остаться незамеченным средствами радиолокации.

Мы смогли увидеть, что это были три прилета, то есть три ракеты, которые точно попали в два здания, в результате чего произошли колоссальные разрушения. Использовались ли ракеты Storm Shadow/Scalp или AGM-188 — нужно будет посмотреть позже на обломки, которые, возможно, покажут россияне. Они в любом случае будут подчеркивать, что это было западное оружие, и давить этим на наших партнеров", — отметил авиаэксперт.

Но всё же программа по модернизации вооружений США уже на финише, поэтому вполне вероятно, что Украина могла использовать именно американские ракеты.

Какая именно ракета поразила завод в Воронеже: смотрите видео