В некоторых местах были зафиксированы попадания. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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Что известно об атаке?

Оккупанты запускали беспилотники типа "Шахед", "Италмас", "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия" с разных направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск; Гвардейское – ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк.

Традиционно воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА … на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении ВС.

Впрочем, в 7 точках зафиксированы попадания 13 БПЛА. Еще в 3 точках упали обломки.



Сбитые цели / ВВС

Отметим, что российские войска атаковали, в частности Харьковскую и Сумскую области. В Солоницевской общине Харьковской области после попадания БПЛА загорелась АЗС, повреждено 10 единиц техники.

На Ахтырщине в результате массированной атаки повреждены частные дома и АЗС. Тяжелые ожоги получила 53-летняя женщина, еще девяти людям оказали медицинскую помощь.

Под ударом находилась и Днепропетровщина. Вражеские войска обстреляли Никополь, Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую общины. Повреждена инфраструктура, многоэтажка, частные дома и автомобиль.

В результате атаки погибла 56-летняя женщина. Также пострадали 13-летняя девочка и 44-летняя женщина, они будут лечиться амбулаторно.