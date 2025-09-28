Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что Запад имеет деньги, имеет оружие и даже местами политическую волю. Однако отношение западного мира к войне в Украине кардинально изменилось.

К теме Россияне массированно атаковали Киев: есть погибшие и пострадавшие, среди жертв – 12-летняя девочка

Как изменилась реакция европейцев на обстрелы Украины в течение войны?

Лесной подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения России реакции западных стран были быстрыми, иногда эмоциональными и в основном они имели конкретные последствия для Украины – нам передавали оружие или делали гуманитарные шаги.

Важно. Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян 28 сентября. Он отметил, что России выгодно продолжать войну и террор, пока она получает деньги от энергетики и функционирует теневой флот. Поэтому, по его словам, каждый, кто хочет мира, должен "прекратить любой российский импорт". В то же время Украина, как отметил Зеленский, продолжит наносить удары по России в ответ, чтобы лишить ее возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии.

"Однако война продолжается уже, как считают украинцы, более 12 лет, а как считает Запад, – более трех лет. И здесь у европейцев появилась даже не усталость, а привычка. Они уже привыкли, что ежедневно украинцев убивают в промышленных масштабах", – подчеркнул политолог.

Новости из Украины, в частности европейцы, пролистывают, чтобы не слышать о войне. А кто-то, по его мнению, уже просто привык, что такое происходит.

Это плохо и не естественно для психики. Однако политики должны это воспринимать совсем по-другому, поскольку то, что происходит сейчас в Украине впоследствии может произойти в любом европейском городе. И это не преувеличение,

– предположил Олег Лесной.

Если и дальше Европа продолжит так, как сейчас, относиться к геноцидным практикам, то война может прийти в их дома. Политолог отметил, что очень не хотел бы, чтобы это произошло.

Что известно об атаке на Украину в ночь на 28 сентября?