Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зазначивши, що Захід має гроші, має зброю та навіть місцями політичну волю. Проте ставлення західного світу до війни в Україні кардинально змінилося.

До теми Росіяни масовано атакували Київ: є загиблі та постраждалі, серед жертв – 12-річна дівчинка

Як змінилася реакція європейців на обстріли України впродовж війни?

Лісний підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії реакції західних країн були швидкими, іноді емоційними і здебільше вони мали конкретні наслідки для України – нам передавали зброю або робили гуманітарні кроки.

Важливо. Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян 28 вересня. Він наголосив, що Росії вигідно продовжувати війну й терор, доки вона отримує гроші від енергетики та функціонує тіньовий флот. Тому, за його словами, кожен, хто прагне миру, має "припинити будь-який російський імпорт". Водночас Україна, як зауважив Зеленський, продовжить завдавати ударів по Росії у відповідь, щоб позбавити її можливостей заробляти та примусити до дипломатії.

"Проте війна триває вже, як рахують українці, понад 12 років, а як рахує Захід, – понад три роки. І тут у європейців з'явилась навіть не втома, а звичка. Вони вже звикли, що щоденно українців убивають у промислових масштабах", – підкреслив політолог.

Новини з України, зокрема європейці, прогортають, щоб не чути про війну. А хтось, на його думку, вже просто звик, що таке відбувається.

Це погано і не природно для психіки. Проте політики мають це сприймати зовсім по-іншому, оскільки те, що відбувається зараз в Україні згодом може статися у будь-якому європейському місті. І це не перебільшення,

– припустив Олег Лісний.

Якщо й далі Європа продовжить так, як зараз, ставитися до геноцидних практик, то війна може прийти у їхні будинки. Політолог наголосив, що дуже не хотів би, щоб це сталося.

Що відомо про атаку на Україну у ніч на 28 вересня?