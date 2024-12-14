Без единого слова о России: в МАГАТЭ указали о пролете "военных объектов" вблизи АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии указали, что его сотрудники во время массированного удара российской армии получили информацию о воздушных "военных объектах" вблизи украинских АЭС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое обнародовали на официальном сайте организации.

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Реакция МАГАТЭ на атаку по Украине

Руководитель МАГАТЭ заявил, что его сотрудники во время массированного удара по Украине получили информацию о воздушных "военных объектах" возле украинских АЭС.

Одна из команд МАГАТЭ в Украине была вынуждена спрятаться и сообщила, что слышит взрывы на среднем расстоянии,

– отметил Гросси.

Кроме того, он указал, что группа на Южноукраинской АЭС получила информацию, что на расстоянии около 300 метров от станции был замечен пролет военных объектов.

"Уже в третий раз в течение менее чем месяца несколько блоков Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС снизили уровень мощности в результате масштабных боевых действий в стране, а на трех объектах звучала сигнализация об авиационном налете", – сказал Гросси.

По его словам, нестабильность энергоинфраструктуры Украины в результате частых военных атак в последние месяцы влияет на способность безопасно эксплуатировать АЭС.

Гросси отметил, что атомные станции нуждаются в надежном подключении к сети – как для передачи произведенной электроэнергии, так и для получения внешнего питания для охлаждения реакторов.

Напомним, что 13 декабря МАГАТЭ констатировало, что в результате массированной ракетной атаки врага 5 из 9 блоков украинских АЭС снизили свою мощность.