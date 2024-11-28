Враг массированно атаковал энергетику: какая ситуация с отключением света

Утром 28 ноября Россия в очередной раз массированно атаковала ракетами Украину. Под прицелом врага оказалась энергетика нашего государства.

Поэтому, в ряде регионов ввели экстренные отключения света. 24 Канал расскажет, какая ситуация с энергетикой в областях.

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В каких областях Украины ввели экстренные отключения света

Ситуация на Ровенщине

Целью врага для атаки по Ровенской области был объект энергетической инфраструктуры. По состоянию на 9:43 без электроснабжения остался 681 населенный пункт. В течение ближайшего часа энергетики начнут восстанавливать электроснабжение.

В ОВА отметили, что в первую очередь будут возвращать свет к объектам критической инфраструктуры.

Что с энергетикой в Хмельницкой области

Известно, что в Хмельницкой области силы ПВО сегодня утром уничтожили 3 вражеские ракеты. В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах.

Отметим, что НЭК "Укрэнерго" применила экстренные отключения.

Последствия атаки на энергетику во Львове

По состоянию на 9:42 из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Состояние энергосистемы на Тернопольщине

В местной ОВА отметили, что в результате очередного массированного обстрела объектов генерации и передачи электроэнергии, по всей стране введены аварийные мероприятия для стабилизации энергосистемы.

В частности, на Тернопольщине:

с 6:37 утра введено 10 очередей аварийных отключений электроэнергии.

с 7:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для предприятий области.

для населения с 8:00 до 19:00 запланировано применение почасовых отключений в соответствии с графиками, которые обнародованы на официальных ресурсах АО "Тернопольоблэнерго".

Там отметили, что ситуация в энергосистеме является динамичной, поэтому возможны изменения во времени и условиях поставки электроэнергии.

Что со светом на Волыни

Утром во время массированного удара вражеских сил пострадала и Волынь. Согласно информации ОВА, на территории области есть прилеты.



Там отметили, что также введены экстренные отключения света.

Ситуация со светом в Киеве, области, Одесской области,Днепропетровской и Донецкой области

В ДТЭК сообщили, что в соответствии с указанием Укрэнерго применяются экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой области.

Что с электроснабжением в Житомире

В КП "Житомирводоканал" в половине 9 утра сообщили, что в результате ракетной атаки Житомир обесточен. Сейчас там подключаются объекты водоотведения к генераторам.

Отмечается, что объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания.

В "Житомирводоканале" добавили, что в случае, если до 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, они будут подключать их к альтернативным источникам питания.

Ситуация со светом в Николаеве

В Николаеве ввели аварийные отключения электроэнергии. Там приостановили работу образовательных учреждений, не работают системы оповещения тревоги. Электротранспорт курсирует по сокращенным маршрутам. Об этом в комментарии корреспондентам Общественного рассказал заместитель городского головы Виталий Луков.

Состояние энергосистемы на Ивано-Франковщине

В Прикарпатьеоблэнерго около 11 часов утра сообщили, что ситуация в электрических сетях области пока стабильна. Однако, как там отметили, по состоянию на 06:33 было введено указание от Укрэнерго о применении графиков аварийных отключений.

Там наголисили, что кроме графиков аварийных отключений, на Прикарпатье продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничений мощности (для бизнеса и предприятий). В общем обесточены около 300 тысяч потребителей области.



