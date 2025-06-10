Массированная атака по Киеву: стало известно о первой жертве, есть пострадавшие
- Российские войска нанесли массированный удар по Киеву в ночь на 10 июня, в результате чего погибла женщина в Оболонском районе и есть пострадавшие.
- Двое пострадавших находятся в стационарах медучреждений, еще четырем оказана помощь амбулаторно.
Российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву в ночь на 10 июня. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко и городского голову Виталия Кличко.
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Что известно о жертве и пострадавших в Киеве
Ткаченко рассказал, что в результате российской атаки на Киев погибла женщина в Оболонском районе.
Российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело,
– подчеркнул глава МВА.
В то же время Кличко сообщил, что после ночной атаки России на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Еще четырем надили помощь амбулаторно.
Напомним, что Россия также нанесла масштабный удар по Одессе. В результате вражеской атаки погибли 2 человека, еще 9 – пострадали.