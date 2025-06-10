Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка та міського голову Віталія Кличка.
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Що відомо про жертву та постраждалих у Києві
Ткаченко розповів, що внаслідок російської атаки на Київ загинула жінка в Оболонському районі.
Російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу,
– наголосив очільник МВА.
Водночас Кличко повідомив, що після нічної атаки Росії на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Ще чотирьом надили допомогу амбулаторно.