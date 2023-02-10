Массированная атака по Украине 10 февраля: в Укрэнерго назвали главные цели оккупантов
Источник:Укрэнерго
Оккупанты 10 февраля в очередной раз атаковали территории Украины. В частности, ночью они провели 16-ю по счету дроновую атаку, а утром нанесли 14-й массированный ракетный удар.
В Укрэнерго сообщили, что основной целью оккупантов снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал.
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После массированной вражеской атаки дефицит в энергосистеме значителен
Целью захватчиков во время массированных обстрелов 10 февраля в очередной раз стали энергетические объекты страны. Речь идет, прежде всего, об электростанциях и объектах высоковольтной сети. Враги не оставляют попыток оставить украинцев без света и тепла в холодное время года.
По данным Укрэнерго, пострадали восточные, западные и южные регионы Украины. Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области – там пришлось ввести аварийные отключения.
Также внеплановые отключения продолжаются в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях. Все остальные регионы постепенно возвращаются в свои лимиты.
Дефицит в энергосистеме – значителен. Ремонтные бригады Укрэнерго уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам,
– сообщили в пресс-центре компании.
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В Минэнерго рассказали о попадании кафиров
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, какие объекты поразил захватчик, когда атаковал Украину дронами и ракетами По его словам, россияне попали в объекты тепловой и гидрогенерации, а также в высоковольтную инфраструктуру в 6 областях страны.
- В результате удара пришлось ввести аварийные отключения света во многих областях. Галущенко добавил, что больше всего досталось Запорожской, Харьковской и Хмельницкой области.
- Несмотря на качественную работу украинского ПВО, в регионах не обошлось без попаданий, есть значительные повреждения. Энергетики прилагают усилия, чтобы исправить ситуацию и возобновить электроснабжение.