Мощная атака по 2 точкам: авиаэксперт раскрыл особенность ночного массированного удара

Россия ночью 14 марта осуществила комбинированную массированную атаку по территории Украины. Наибольшее количество вражеских воздушных средств было направлено на Киев и Киевскую область. Россияне пытались поразить именно энергетические объекты.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, какой цели пытался достичь противник своими ударами. Кроме энергетики, Россия ночью атаковала украинскую железную дорогу, в частности на Харьковщине и в Криворожском районе.

Для чего россияне атаковали объекты на Киевщине?

Криволап отметил, что ночью 14 марта состоялась одна из самых мощных именно ракетных атак по концентрации, по средствам поражения и по направлениям за последнее время. Ракеты и дроны летели на юг, на север, на восток. Враг запускал и "Цирконы", и "Искандеры", и "Калибры". Также ракеты Х-101, которые везли с Дальнего Востока.

Все это было фактически сконцентрировано в одном месте – Киеве и Киевской области. Особенно в 2 точках – Триполье и Наливайковке,

– отметил авиаэксперт.

Важно! Россияне попали по Трипольской ТЭС и по подстанции в Наливайковке. Эта подстанция соединяет Киев с Ровенской АЭС

По Наливайковке враг пытался ударить очень много раз. Однако Укрэнерго, по его словам, хорошо подготовилось. Там стоит ПВО и все атаки отбиваются.

Россияне пытались сейчас растянуть внимание украинской ПВО на эти два энергетических объекта для того, чтобы уменьшить возможности защиты по именно Наливайковке,

– объяснил Константин Криволап.

Однако россияне, судя по всему, своей цели не достигли. Есть серьезные поражения, вероятно, от падения всего, что могло упасть, в Броварах. Но все же Украина смогла защититься, потому что, как заметил авиаэксперт, Наливайковка для нас очень критическая позиция – это сочетание с Ровенской АЭС, откуда идет основное электроснабжение на Киев.

