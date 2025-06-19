ООН отреагирует на массированную атаку по Украине: когда соберется Совбез

20 июня соберется Совет безопасности ООН, чтобы отреагировать на российские удары по Украине, в частности массированную атаку 17 июня. Глава МИД Андрей Сибига сказал, чего ожидает от экстренного заседания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Андрея Сибиги в соцсети Х.

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ООН отреагирует на массированную атаку по Украине

Сибига поблагодарил за поддержку запроса Украины и объяснил: Совет Безопасности ООН проведет вечером 20 июня экстренное заседание в ответ на последнюю волну террора и жестоких нападений России на Украину.

Ожидаем от членов СБ ООН принципиальной позиции против российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины, включая дополнительные возможности противовоздушной обороны,

– написал он.

Также министр напомнил: прошло уже 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня. Но Москва продолжает отвергать его и только усиливает террор против гражданского населения.

Хотя именно прекращение огня может стать первым шагом к миру. Заставить Россию выбрать мир вместо войны может только давление.

Еще Сибига напомнил, что Россия действует не одна. Она входит в так называемую ось стран-террористок. А потому безопасность Украины и спокойствие на Ближнем Востоке неотделимы друг от друга.

"Российская агрессия против Украины остается серьезной угрозой для глобальной стабильности. Безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана с тем, что режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне совместно работают над тем, чтобы разрушить международный мир и безопасность. Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам", – добавил глава МИД.