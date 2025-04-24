Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран, – Умеров об атаке врага по Украине

Рустем Умеров высказался относительно массированной атаки России по Украине ночью 24 апреля. Глава Минобороны ожидает от партнеров сильной реакции на очередные военные преступления оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова в фейсбуке.

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Что сказал Умеров о вражеском обстреле Украины

Министр обороны отметил, что враг нанес очередной удар по мирным городам нашей страны и по домам украинцев крылатыми ракетами, дронами и баллистикой.

Умеров отметил, что под ударом были Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

"В Киеве по состоянию на сейчас погибли 9 человек. Более 70 получили ранения. Среди них шестеро детей. В столице до сих пор продолжаются поиски под завалами разрушенного жилого дома", – написал глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что подобные атаки являются еще одним подтверждением – Россия не ищет мира. Страна-агрессор продолжает убивать украинцев.

Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора,

– отметил Рустем Умеров.

Он также отметил, что параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности – таких, которые сделают любую агрессию против нашей страны невозможной. Министр сказал, что это путь к справедливому и надежному миру.

К слову, стало известно, что в Святошинском районе Киева из-под завалов достали тело мужчины. Пострадавший находился там более 6 часов.