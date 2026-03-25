Неслучайная атака: почему россияне неожиданно нацелились на Запад Украины

Россия 24 марта осуществила массированную атаку, в частности направив дроны на западные регионы: в центр Львова и Ивано-Франковска. Российская армия бьет по украинским городам из-за отчаяния и неудач на фронте, в последние дни потеряв большое количество личного состава.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что сейчас противник прекратил применять тактику инфильтрации, которая перестала быть эффективной, вернувшись к постоянным "мясным штурмам", а это несет за собой значительные потери живой силы.

Смотрите также Дроны были необычные: почему россияне вдруг атаковали Украину днем и к чему могут готовиться

Почему Россия применила только 40% средств поражения?

Анализируя атаки России по западной части Украины, политтехнолог высказал мнение, что именно из-за неудач на поле боя (за последнюю неделю положил более 8 тысяч человек, захватив 20 квадратных километров) враг прибегает к усилению террора мирного населения. Однако он предположил, что противник во время обстрела не смог воплотить намеченные планы.

Начиналось все громко, в Киеве были мощные взрывы в 2 часа ночи, потом оказалось, что ракет было значительно меньше, чем анонсировалось. Наступило утро и у меня сложилось ощущение, что не все прилетело, и дальше началась новая атака. Затем появилась информация, что Россия использовала только 40% средств поражения. И тут становится понятно, почему. ГУР нанесло удар по "Цирконам",

– озвучил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, такие действия украинской разведки сорвали полноценную атаку врага, ослабив его способности к обстрелам. Поэтому он решил бить хаотично, а дроны, которые остались неиспользованные с ночи, нацелил по жилым домам украинцев, памятниках архитектуры, которые, по словам Шейтельмана, менее защищены.

Во время ночной атаки 24 марта противник применил дроны, ракеты воздушного и наземного базирования, всего 426 средств поражения. Политтехнолог отметил успешную работу ПВО. Все 18 крылатых ракет Х-101 и еще 5 "Искандер-К" удалось сбить.

Заметьте! Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что враг испытывает новую тактику проведения массированных атак. По его словам, Россия ищет варианты обхода украинской ПВО и длительными воздушными тревогами, запуская в течение дня средства поражения, пытается ее перегрузить.

Массированная атака по Украине 24 марта: основные сведения