Этого хочет не только Путин, – психолог проанализировала циничный удар по Украине

Враг 24 марта совершил массированную атаку. Повреждены объекты во Львове, Ивано-Франковске, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской областях. Среди целей: энергетика, жилые дома. Российская армия терроризирует мирное население, а Путин получает удовольствие от смертей.

На этом в интервью 24 Каналу отметила журналистка и психолог Лариса Волошина, подчеркнув, что глава Кремля имеет маниакальные черты, не может насытиться смертями и, несмотря на сложную ситуацию в экономике России, не хочет останавливать войну, более того – его аппетиты к террору растут.

Как Путин оправдывает свой террор?

Как объяснила психолог, у маньяков есть постоянная жажда убийств. Это для них своеобразное наслаждение и они пытаются оправдаться определенной миссией, почему убивают. Каждый выбирает для себя какое-то объяснение.

В случае с российским диктатором, как заметила Волошина, обстрелов украинских городов стремится не только он, но и сами россияне. О чем свидетельствует один из разговоров, который на днях она услышала во время включений в YouTube между 30-летним украинцем и россиянином 18 лет.

Вот он сидел и говорил украинцу: "А что это у тебя свет есть и отопление? Присылай координаты, будем бомбить". Он чувствует свое превосходство, унижая украинца. Тот спросил зачем ему это, почему он радуется, когда умирают люди. А россиянин сказал: "Там нет людей, это нацисты",

– рассказала Волошина.

Вот Путин именно так и нашел себе оправдание, чтобы убивать мирное население Украины – якобы осуществляет борьбу против "укронацистов", о чем он не раз заявлял. Такую его "миссию" быстро подхватила часть российского общества.

Глава Кремля – исполнитель воли своего народа

Если Силы обороны Украины атакуют российские объекты ВПК, которые вовлечены в ведение войны, других военные цели, НПЗ, которые обеспечивают страну-агрессора деньгами, то Россия, как подчеркнула психолог, выбирает цели в виде родильных, жилых домов, чтобы нанести максимальные потери среди гражданского населения.

Они радуются смертям украинцев. Это то, что поддерживает путинский режим. Там не только Путин маньяк, но и другие, они хвастаются убийствами. Этого хочет не только Путин,

– подчеркнула Волошина.

По словам психолога, следует понимать, что заказчиком вчерашней массированной атаки по Украине, в результате которой есть погибшие, а среди них – дети, является не только глава Кремля и его маниакальная зацикленность на украинцах, но и российские граждане. Это, по убеждению Волошиной, тотальное явление, и Путин является исполнителем воли российского народа.

