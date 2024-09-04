Ночью несколько "Шахедов" заходили в Беларусь, один из них исчез

Во время массированной атаки на Украину ударные дроны типа "Шахед" нарушили воздушное пространство Беларуси. Известно, что один из них исчез на территории государства.

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала Украину различными видами вооружений. Известно, что по меньшей мере 4 "Шахеды" ночью зашли в Беларусь, один исчез там.

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Большинство дронов летали у границы

Украинские мониторинговые ресурсы писали, что в Беларусь залетели не менее 4 дронов-камикадзе. Первый из них пересек границу с Беларусью в районе села Верхние Жары. Он пробыл в Беларуси несколько минут и пошел в Украину в направлении Чернобыльской зоны.

Большинство "Шахедов" летали в районе белорусско-украинской границы, постоянно пересекая ее в обе стороны, но один из них полетал над границей и пошел на север страны Беларуси.

Этот дрон взял курс в район аэродрома Зябровка, пролетел Гомель и полетел на Могилев. Последний раз его заметили в районе Жлобина. После этого он потерялся. Неизвестно, куда он делся. Воздушные силы также отметили, что один из беспилотников залетел в Беларусь и исчез.

Кроме этого, белорусские медиа пишут, что истребитель ВВС РБ поднялся с аэродрома Барановичи примерно в 06:20 и, полетав 1,5 часа, вернулся в Барановичи в 8 утра.