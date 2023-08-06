В то же время в Вооруженных Силах Украины зафиксированы продвижения на восточном и южном фронтах. Их темпы и тактику для 24 Канала в ежедневной сводке проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Массированная атака по Украине

С 5 на 6 августа состоялась очередная массированная атака страны-террориста по Украине. В частности, было уничтожено 27 дронов-камикадзе, 17 крылатых ракет "Калибр" и 13 ракет Х-101.

Целями преимущественно была Запорожская область в районе "Мотор Сичи" и Староконстантинов в Хмельницкой области.

Тогда в Воздушных силах сообщили, что ракеты летели из Беларуси. Напомним, что с ее территории не били по Украине около года. Полковник запаса предположил, что так могли работать системы РЭБ.

Россияне могли сделать это, чтобы спровоцировать ответный удар в сторону Беларуси.

Например, идущая со стороны Беларуси ракета, ей навстречу пойдет наша ракета ПВО, она пойдет на фальш-цель и в конце концов может зайти на белорусскую территорию. Там произойдет либо самоподрыв, самоликвидация, либо она упадет на территории Беларуси,

– заметил Свитан.

Этот подход был направлен на то, чтобы в конце концов втянуть Беларусь в войну.

В то же время аналитик убежден, что вряд ли атака была ответом на удары по российскому флоту. Ведь для нее необходима подготовка не менее полторы недели. Возможно, это было связано именно с атаками по Крыму, которые активно происходят уже несколько недель.

Полная фронтовая сводка от Романа Свитана: смотреть видео

Ситуация на Юге

Российские военкоры жалуются в своих пабликах, что недалеко от Антоновского моста Украина формирует ударные силы, а также ВСУ работают на западных островах.

Свитан объяснил, что от Кинбурнской косы до Васильевки работает украинская разведка. На этих плацдармах с правого берега силы обороны прикрывает артиллерия. К тому же, сверху артиллерия также прикрыта зенитно-ракетными комплексами. То есть, работает полный комплекс действий для развертывания большого плацдарма на Юге.

Есть готовность к форсированию Днепра,

– подчеркнул военный аналитик.

Бои на восточном фронте

На восточном фронте у Вооруженных Сил Украины зафиксировано продвижение в районе Угледара. Ранее украинская сторона потеряла там позиции, теперь восстановила их. Это пока не является общим движением, но подготовкой к дальнейшим активным действиям.

В районе Времеевского выступа продолжаются тяжелые бои. ВСУ продвигаются южнее Старомайорского с общим направлением на Старомлыновку. Это станет ключом к выходу на оперативное пространство, считает военный эксперт.

Общее направление пока похоже на направление поселка Ялта Мариупольского района. Такое продвижение разрежет сухопутный коридор оккупантов, к тому же так ВСУ не придется вступать в бои с большими гарнизонами городов Бердянска и Мариуполя.