Натомість в Збройних Силах України зафіксовані просування на східному та південному фронтах. Їх темпи та тактику для 24 Каналу в щоденному зведенні проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Масована атака по Україні

З 5 на 6 серпня відбулася чергова масована атака країни-терористки по Україні. Зокрема, було знищено 27 дронів-камікадзе, 17 крилатих ракет "Калібр" та 13 ракет Х-101.

Цілями переважно була Запорізька область в районі "Мотор Січі" та Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Тоді в Повітряних силах повідомили, що ракети летіли з Білорусі. Нагадаємо, що з її території не били по Україні приблизно рік. Полковник запасу припустив, що так могли працювати системи РЕБ.

Росіяни могли вчинити це, аби спровокувати удар у відповідь в сторону Білорусі.

Наприклад, ракета, що йде зі сторони Білорусі, їй назустріч піде наша ракета ППО, вона піде на фальш-ціль і зрештою може зайти на білоруську територію. Там відбудеться або самопідрив, самоліквідація, або вона впаде на території Білорусі,

– зауважив Світан.

Цей підхід був спрямований на те, аби зрештою втягнути Білорусь у війну.

Водночас аналітик переконаний, що навряд атака була відповіддю на удари по російському флоту. Адже для неї необхідна підготовка щонайменше півтора тижня. Можливо, це було пов'язано саме з тими атаками по Криму, які активно відбуваються уже декілька тижнів.

Повне фронтове зведення від Романа Світана: дивитися відео

Ситуація на Півдні

Російські військкори бідкаються у своїх пабліках, що неподалік Антонівського мосту Україна формує ударні сили, а також ЗСУ працюють на західних островах.

Світан пояснив, що від Кінбурнської коси до Василівки працює українська розвідка. На цих плацдармах з правого берега сили оборони прикриває артилерія. До того ж зверху артилерія також прикрита зенітно-ракетними комплексами. Тобто працює повний комплекс дій для розгортання великого плацдарму на Півдні.

Тобто є готовність до форсування Дніпра,

– підкреслив військовий аналітик.

Бої на східному фронті

На східному фронті в Збройних Сил України зафіксовано просування в районі Вугледара. Раніше українська сторона втратила там позиції, тепер відновила їх. Це поки не є загальним рухом, але підготовкою до подальших активних дій.

В районі Времіївського виступу тривають важкі бої. ЗСУ просуваються південніше Старомайорського із загальним напрямком на Старомлинівку. Це стане ключем до виходу на оперативний простір, вважає військовий експерт.

Загальний напрямок поки що схожий на напрямок селища Ялта Маріупольського району. Таке просування розріже сухопутний коридор окупантів, до того ж так ЗСУ не доведеться вступати в бої з великими гарнізонами міст Бердянська та Маріуполя.