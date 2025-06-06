Россия нанесла циничный массированный удар: первая реакция официального Киева

Враг совершил комбинированную атаку на Украину в ночь на 6 июня. До того в сети говорилось о том, что Путин якобы приказал ответить за удары по стратегической авиации.

Но россияне постоянно бьют по Украине – просто так, не "в ответ" за что-то. Украинские чиновники отреагировали на удар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы Андрея Ермака, Дениса Шмыгаля, Дмитрия Лубинца, Андрея Коваленко, Игоря Клименко.

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Украинская власть об атаке 6 июня

Андрей Ермак подчеркнул, что россияне ударили по домам якобы в ответ за аэродромы.

Украина воюет с военными целями, а российские террористы называют военными гражданские дома.

"Враг должен знать, что все эти преступления не пройдут безнаказанно. За все совершенное в Украине России придется заплатить. Мир должен усиливать давление и бить санкциями по важным секторам экономики агрессора. Мы должны ослабить Россию и принудить ее к миру", – отозвался Денис Шмыгаль.

Дмитрий Лубинец сосредоточился на юридическом аспекте вражеских действий.

"Киевщина и Киев, Тернопольщина, Волынь, Полтавщина, Черниговщина... Россия осуществила массированный обстрел Украины. По предварительной информации, в столице погибли 4 человека, есть раненые. В других областях тоже пострадали украинцы, повреждена гражданская инфраструктура. Россия выбирает метод террориста, нарушает базовые права человека", – написал он.

Омбудсмен подчеркнул: мир должен дать четкий ответ и прибегнуть к конкретным шагам. В частности, осудить действия агрессора, в том числе систематические обстрелы гражданской инфраструктуры.

Россияне – обычные террористические у*****и, которые воюют с гражданскими,

– не подбирал слов руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Глава МВД Игорь Клименко написал: "Цена нашего сопротивления – жизни. Но и сила – в людях, которые держат страну, рискуя своим".

Он также рассказал о погибших спасателях в Киеве.