Россия массированно атаковала Украину: в МИД ответили, какой реакции ждут от США

В ночь на 7 марта враг обстрелял многие области Украины. Это, конечно, отнюдь не похоже на желание россиян завершить войну, в чем украинцев пытаются убедить из США.

24 Канал передает слова спикера МИД Георгия Тихого относительно обстрела. Чиновник дал брифинг, во время которого упомянул массированную атаку по Украине 7 марта.

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Как в МИД Украины хотят, чтобы США реагировали на массированную атаку

Георгий Тихий отметил: министерство обнародовало свою позицию, которая является достаточно однозначной. По его словам, путь к миру лежит не через такие обстрелы. И поскольку в США еще раннее утро, Киев ждет официальной реакции.

Это демонстрирует еще раз то, насколько важны были эти предложения президента Украины по установлению тишины в небе и на море. Мне кажется, что этот удар как нельзя лучше подчеркивает то, насколько важными были эти предложения. А то, что касается реакции американской стороны, думаю, я оставлю им это для комментирования. Пусть они реагируют, мы посмотрим,

– сказал спикер.

Напомним, Владимир Зеленский призвал Россию к "тишине в небе и на море".