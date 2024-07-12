"У меня есть сильный ангел-хранитель": история девушки, дом которой пострадал от обстрела Киева

Россия 8 июля массированно атаковала Украину и попала в несколько медицинских учреждений. В то же время пострадали также и жилые дома.

Дом Анастасии зацепил обломок ракеты. Квартира девушки сильно повреждена, а машина, которая была припаркована неподалеку, сгорела дотла.

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Девушка была в ванной во время обстрела

Анастасия рассказала, что когда начинались тревоги, то она всегда направлялась в укрытие, но на этот раз побоялась, что не успеет дойти. Поэтому вместе со своей собакой спряталась по правилу "обеих стен".

Когда начался обстрел, я находилась в ванной комнате и это меня спасло,

– сказала она.

Ни она, ни собака, к счастью, не пострадали. Кроме этого, девушка говорит, что ей очень повезло, ведь помещение было расположено посередине подъезда. Поэтому некоторые вещи уцелели и она смогла их забрать.

Анастасия объясняет, что по квартире в некоторых местах пошли трещины по стенам, в ванной комнате и в коридоре они "разошлись". Также ударной волной полностью выбило окна, на балконе повылетали даже рамы.

В укрытие бежала босой

Анастасия рассказывает, в тот день перед обстрелом дверь не закрывала на ключ, поэтому благодаря этому смогла быстро выбраться из квартиры. Спускаясь по лестнице, слышала, как другие жители дома не могли открыть дверь, стучали по ней и звали на помощь.

Из-за шока девушка побежала в укрытие босой, но с собакой. Девушка загнала в ноги много стекла. Анастасия отмечает, что хоть и сильно не пострадала, но нуждается в психологической поддержке.

После того, как найдем жилье, возьмусь за психическое состояние, ведь я и до этой ситуации панически боялась тревог и взрывов. Поэтому сейчас не знаю, как мне морально вернуться к привычной жизни. Но это все мелочи. Я имею сильного ангела хранителя и теперь два дня рождения,

– подытожила Анастасия.

Сейчас девушка со своим четвероногим ищет новое жилье, а восстановлением пострадавшей квартиры занимаются владельцы.