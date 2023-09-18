Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Он отметил, что во время атаки Хмельницкой области все цели сбила украинская противовоздушная оборона, передает 24 Канал.
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Какие детали рассказали в ОВА об атаке Хмельницкой области
Тюрин отметил, что разрушения в Хмельницкой области возникли в результате падения обломков российских ракет, сбивших наши силы ПВО. Он отметил, что наши защитники неба еще раз хорошо отработали по враждебным объектам.
Обломки ракет упали в двух районах. Это Хмельницкий и Шепетовский районы,
– сказал он.
По словам заместителя председателя Хмельницкой ОВА, в результате этого были повреждены некоторые крыши нескольких домовладений, а также выбиты окна. К тому же повреждено сопротивление электропередач, одно из очистных сооружений и здание одного из заводов региона.
"Кроме того, сбитые ракеты упали на территорию бывшего производственного предприятия, на территории которого было размещено несколько единиц автомобильной техники. В результате этого она также была повреждена", – подчеркнул Тюрин.
Он также отметил, что обломки российских ракет также повредили железнодорожный путь. По словам Тюрина, там сейчас ведутся работы, а движение поездов временно остановлено.
Напоследок он сказал, что в Хмельницкой ОВА ожидают, что все поврежденные объекты будут восстановлены, В частности, на местах сейчас работают комиссии по восстановлению пострадавших домовладений.
Что известно о массированной атаке России по Украине
- Россия ночью 18 сентября нанесла массированный комбинированный удар по нашему государству. Сначала страна-агрессорка выпустила ударные беспилотники типа "Шахед", а впоследствии и крылатые ракеты типа Х-101 или Х-555.
- Уже утром в Воздушных силах рассказали, что всего за ночь оккупанты выпустили 17 ракет и 24 "Шахеда". Все вражеские ракеты сбила украинская ПВО, а "Шахедов" – 18 из 24.
- Во время этой атаки раздавались несколько мощных взрывов в Хмельницкой области. В частности, все враждебные цели над областью сбила противовоздушная оборона, однако обломки упали на территорию завода, а также выбили окна у домов вокруг.