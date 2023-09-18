Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він зазначив, що під час атаки Хмельниччини всі цілі збила українська протиповітряна оборона, передає 24 Канал.

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Які деталі розповіли в ОВА про атаку Хмельницької області

Тюрін зазначив, що руйнування в Хмельницькій області виникли внаслідок падіння уламків російських ракет, які збили наші сили ППО. Він зазначив, що наші захисники неба вкотре гарно відпрацювали по ворожих обʼєктах.

Уламки ракет впали у двох районах. Це Хмельницький та Шепетівський райони,

– сказав він.

За словами заступника голови Хмельницької ОВА внаслідок цього були пошкоджені деякі дахи кількох домоволодінь, а також вибито вікна. До того ж пошкоджено опору електропередач, одну з очисних споруд і будівлю одного з заводів регіону.

"Крім того, збиті ракети впали на територію колишнього виробничого підприємства, на території якого було розміщено кілька одиниць автомобільної техніки. Внаслідок цього вона також була пошкоджена", – наголосив Тюрін.

Він також зазначив, що уламки російських ракет також пошкодили залізничну колію. За словами Тюріна, там наразі ведуться роботи, а рух потягів тимчасово зупинено.

Наостанок він сказав, що в Хмельницькій ОВА очікують, що всі пошкоджені об'єкти будуть відновлені, Зокрема, на місцях зараз працюють комісії щодо відновлення домоволодінь, які зазнали пошкоджень.

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